“Te saludo, no te bajes” Así fue el amistoso encuentro entre Andrés Manuel López Obrador y la mamá de “El Chapo”

Fue el 29 de marzo de 2020 cuando el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, saludó amistosamente a la madre de "El Chapo" Guzmán Loera, María Consuelo Loera.

Durante una gira para supervisar una carretera en Badiraguato, Sinaloa, AMLO rompió todo protocolo, se acercó a una camioneta blanca y estrechó la mano de la madre del exlíder del Cártel de Sinaloa.

Saluda AMLO a la mamá del Chapo Guzmán



Difunden video del presidente Andrés Manuel López Obrador saludando a la madre de “El Chapo”, María Consuelo Loera Pérez, en Badiraguato Sinaloa, durante una gira de trabajo del mandatario. La saluda de mano y le dice "Ya recibí tu carta". pic.twitter.com/9IkP1T6xtU — ᴄᴏɴᴛʀᴀᴩᴏʀᴛᴀᴅᴀ (@Contraportada_r) March 30, 2020

"Ya recibí tu carta": Así respondió AMLO a la mamá de "El Chapo"

Aquel día, el trato fue como si se conocieran. "Te saludo, no te bajes. Ya recibí tu carta", le dijo el exmandatario a la madre de Joaquín "El Chapo" Guzmán. No era la primera vez que había contacto; desde 2019, la señora le había hecho llegar misivas pidiendo ayuda humanitaria para ver a su hijo.

Aunque AMLO defendió el encuentro en una de sus mañaneras, diciendo que "un adulto mayor merece respeto independientemente de quién sea su hijo".

AMLO visitó seis veces el municipio de donde es originario "El Chapo"

López Obrador visitó Badiraguato seis veces, algo que resaltó como inusual para un mandatario de tan alto poder. En sus viajes, siempre hubo algo que comentar: desde la molestia porque le llamaran "Triángulo Dorado" a la zona, hasta las visitas realizadas sin presencia de medios, como ocurrió en octubre de 2022.

"El Chapo" no es el único originario del municipio de Badiraguato, sino que también el mismo gobernador de Sinaloa.

Incluso en noviembre de 2023, mientras Acapulco intentaba levantarse tras el paso del huracán Otis, el presidente decidió que su agenda debía pasar nuevamente por las tierras del Cártel de Sinaloa.

AMLO dice que Rocha Moya es su "hermano"

En cada una de esas giras, el respaldo hacia Rubén Rocha Moya fue total. AMLO no solo lo llamaba "maestro", sino que lo calificó públicamente como su "hermano". "Nos conocemos desde hace mucho, ya llovió", decía para blindar al gobernador ante las críticas.

En 2023, el presidente fue enfático: "Le tenemos toda la confianza al gobernador Rubén Rocha y lo felicito porque da la cara".

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SALUDA AMLO A MAMÁ DEL CHAPO



Momento en que el presidente Andrés Manuel López Obrador saluda a la madre de Joaquín Guzmán Loera. El mandatario se acerca a la camioneta donde está la señora y le dice: "Ya recibí tu carta". AMLO acudió a Badiraguato a supervisar una obra. pic.twitter.com/szPenQO17I — Identidad Morelos C. (@IdentidadMorCom) March 30, 2020

Estados Unidos pide la extradición de Rubén Rocha Moya, "hermano" de AMLO

Todo este historial de visitas y atenciones del expresidente, han vuelto a relucir tras los hechos de este miércoles 29 de abril: El Fiscal de Nueva York, Jay Clayton, y la DEA, anunciaron cargos criminales contra Rocha Moya.

Lo acusan de usar su cargo para proteger a "Los Chapitos" a cambio de sobornos millonarios. Según Estados Unidos, los hijos de "El Chapo" no solo financiaron su ascenso, sino que operaban con el permiso directo del gobernador que AMLO tanto recomendó.

Con otros nueve funcionarios sinaloenses embarrados en la grave acusación de parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.