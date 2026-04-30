México y la Unión Europea afinan cumbre clave en CDMX; la fecha exacta

El gobierno federal confirmó la realización de la VIII Cumbre México–Unión Europea, que se llevará a cabo el próximo 22 de mayo en la Ciudad de México. El anuncio se dio tras una comunicación directa con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien adelantó que el encuentro marcará un nuevo impulso en la relación bilateral entre ambas regiones.

Desde el lado europeo, se destacó que existe coincidencia en una agenda internacional basada en la cooperación, el crecimiento sostenible y el respeto al derecho internacional. Este enfoque, señalaron, es el punto de partida para fortalecer los vínculos políticos y económicos entre México y el bloque europeo.

Prioridades compartidas: comercio, clima y desarrollo

De cara a la cumbre, ambas partes perfilan una agenda amplia que incluye temas clave como comercio, inversión, transición energética, cambio climático, igualdad de género, salud e investigación. La intención es no solo reforzar acuerdos existentes, sino abrir nuevas rutas de colaboración en sectores estratégicos.

El gobierno federal ha puesto énfasis en que este encuentro representa una oportunidad para consolidar a México como un socio relevante en el escenario global, particularmente en un contexto internacional marcado por tensiones comerciales y desafíos ambientales. La interlocución con la Unión Europea busca traducirse en beneficios concretos en materia de desarrollo económico y cooperación tecnológica.

Tuvimos una productiva llamada con António Costa, presidente del Consejo Europeo, en la que acordamos llevar a cabo la Cumbre México-Unión Europea el próximo 22 de mayo en la Ciudad de México. En este marco, firmaremos junto a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión… pic.twitter.com/cE5FOCI5dI — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 30, 2026

Acuerdo Global Modernizado, pieza clave del encuentro

Uno de los puntos centrales de la cumbre será la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, en coordinación con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Este instrumento pretende actualizar el marco comercial vigente, adaptándolo a las nuevas dinámicas económicas globales.

El acuerdo contempla facilitar el intercambio comercial, reducir barreras y fomentar inversiones en sectores clave, además de incluir compromisos en materia ambiental y social. Para el gobierno federal, este paso es estratégico para diversificar mercados y fortalecer la presencia de México en Europa.