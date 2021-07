Cuida la salud de tu mascota: Día Mundial del Perro

Las mascotas no son un juguete. Sin embargo cuando llega una a casa, y no fue una decisión concensuada con todos los miembros de la familia puede haber problemas de abandono, así es como los mejores amigos del hombre terminan en la calle sin ser esterilizados y sufriendo, advierten especialistas de la UNAM.

Por eso, en este Día Mundial del Perro tenemos algunas recomendaciones para ti y tu mascota.

¿Cómo alimentar a tu perro?

Especialistas de la UNAM , te recomiendan no darles carne debido a que carece de vitamina A, es baja en niveles de calcio y alta en niveles de fósforo, lo que provoca descalcificación. Por tanto, las croquetas son el único alimento que contiene la cantidad de nutrientes necesarios para tu lomito.

Otros alimentos caseros no recomendables para la ingesta en perritos son aquellos que contienen ingredientes tóxicos como el chocolate, la cebolla y el ajo, que en grandes cantidades producen cuerpos de Heinz, causante de anemia; la clara en el huevo crudo, contiene una antivitamina que crea problemas de piel y pelo, no se las des.



Por otro lado, los elementos tóxicos que tienen las papas verdes, el tomate y jitomate aún no maduros, pueden provocar la muerte. Y si de úlceras se trata, el pescado, sobre todo los ya pasados, son los indicados para desarrollarle este padecimiento a los animales.

Para evitar una mala alimentación, y por ende, una enfermedad a tu mascota, los expertos recomiendan consultar a un médico veterinario que te oriente en torno a su adecuada alimentación.

¿Cuándo llevarlo al veterinario?

Si bien existen diferentes padecimientos propios de estos animalitos, son las conductas erróneas de los dueños las que generan mayores enfermedades, así lo señala el doctor Carlos Esquivel Lacroix, académico de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. El doctor Esquivel Lacroix explica que entre perros y gatos, las enfermedades gastrointestinales son las más frecuentes, debido principalmente a que la mascota no cuente con sus esquemas de vacunación completos o por la falta de supervisión de un médico. En este sentido, es importante llevar a nuestra mascota al veterinario cuando menos dos veces al año.

“Aunque no haya signos clínicos de enfermedad, hay que hacer una revisión cada seis meses. Si no se puede dos veces, por lo menos una vez al año, que generalmente puede coincidir con la re vacunación”.

Cuidando la salud de tu mascota cuidas la tuya

De acuerdo con la Secretaria de Salud, las enfermedades en los humanos son producidas por mil 415 agentes conocidos, de los cuales, 868 provienen de los animales. De hecho, el hocico de un perro puede contener hasta 300 variedades de bacterias, mismas que si no se tiene los cuidados apropiados pueden ser un peligro para sus propietarios.



“No perdamos de vista que los perros pueden lamerse los genitales, pueden lamer los genitales de otros perros y luego van contigo. La percepción humana es me da besitos y eso es un foco de transmisión. Si el animal no está bajo supervisión médica, no está desparasitado o no está vacunado, obviamente el lamido es un vector directo de enfermedades y eso lo perdemos de vista” asegura el académico Carlos Esquivel Lacroix.

Te puede interesar: ¿Cuáles son las razas de perros 100% mexicanos?

Ahora ya lo sabes, si cuidas de tu mejor amigo estarás cuidando también de ti.