“Podría estar entre nosotros”: continúa libre asesino serial de perros en el Bosque de Nativitas

Hace tres años comenzó el terror en el Bosque de Nativitas, ubicado al sur de la Ciudad de México (CDMX), específicamente en la alcaldía Xochimilco. Un lugar en el que cualquiera se podría esconder, como el asesino serial de perros.

Todo empezó en 2023, cuando el perrito “Copo de Nieve” fue encontrado muerto, pero con huellas de violencia indescriptibles, y conforme avanzaron los meses, más perros aparecieron mutilados.

El caso de “Copo de Nieve”: el inicio de una cadena de horror

Quienes recorren la zona aseguran que los hallazgos de perros muertos han sido constantes y cada vez más crueles. Algunos cuerpos aparecían abandonados en caminos principales; otros eran encontrados ocultos enterrados en el bosque.

“Copo de Nieve” no encendió las alertas de inmediato, todos creyeron que fue un terrible destino, pero nunca se imaginaron que en ese lugar habitaba un asesino serial, capaz de herir a diestra y siniestra.

Con el paso de los meses, el miedo se transformó en indignación, pues los hallazgos continuaron mientras las denuncias parecían no avanzar.

@aztecanoticias Denuncian brutal mutil4ción y as3sinat0 de perros abandonados Habitantes de Bosque de Nativitas, CDMX, viven con miedo e indignación tras una serie de hallazgos de perros asesinados y mutilados en la zona. Todo comenzó en 2023 con el caso de “Copo de Nieve”, pero con el paso de los meses aparecieron más animales muertos bajo patrones similares. El caso más reciente y doloroso fue el de “La Negrita”, una perrita muy querida por vecinos, que fue hallada desollada y mutilada en febrero de este año. Con información de @diegoborbollatv ♬ sonido original - Azteca Noticias

“Negrita”: asesino serial regresa al bosque de Nativitas

El 9 de febrero de 2026 ocurrió uno de los casos más impactantes y que volvió a recordar la era del terror: el asesinato de “Negrita”, una perrita querida por habitantes de la zona.

Una mujer que cuidaba de ella relató que llegó al lugar y ya no la vio. Horas después la encontró muerta entre la maleza. “Ya la habían matado. Le quitaron una pata, le sacaron los ojos y algunos órganos”, narró recordando el dolor de verla así.

Lo peor es que las autoridades nada hicieron para dar con el responsable, denunciaron los vecinos. Aseguran que el día del asesinato de “Negrita”, la cámara de vigilancia cercana no funcionaba.

A esto se suma que en el dictamen oficial se concluyó que la perrita murió por atropellamiento, algo que calificaron como “una burla” ante las heridas en su cuerpo.

¿El maltrato animal es un rasgo de psicopatía?

De acuerdo con investigaciones académicas, el maltrato animal suele estar relacionado con personas que presentan conductas antisociales, falta de empatía y necesidad de ejercer dominio mediante el sufrimiento de seres vivos.

Incluso existe un concepto conocido como la “Tríada de Macdonald”, utilizado como señal de alerta temprana en perfiles violentos.Expertos explican que quienes disfrutan causar dolor a animales pueden desarrollar posteriormente agresiones hacia personas.

A pesar de esto, las penas por maltrato animal no superan los 10 años de prisión dependiendo de la gravedad del caso, pero son penas que no borran todo el daño hacia los animalitos.