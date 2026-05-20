La realidad de las denuncias en CDMX: De cada 100 delitos, la Fiscalía no resuelve ni uno

El panorama de la procuración de justicia en la Ciudad de México (CDMX) enfrenta una brecha profunda entre los delitos que ocurren en las calles y los que formalmente se investigan. Los datos oficiales exponen las razones por las cuales las víctimas deciden no realizar las denuncias correspondientes y guardar silencio.

Por qué la gente de la CDMX no denuncia

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública y los sondeos realizados por Azteca Noticias, el 39.5% de las víctimas en la Ciudad de México decide no denunciar porque considera que realizar el trámite es una pérdida de tiempo debido a la excesiva burocracia.

Por otro lado, un 15.7% de los afectados señala que prefiere mantenerse al margen por una desconfianza directa hacia el personal de las fiscalías, temiendo colusión o represalias.

Denuncias formales exponen la incompetencia de la Fiscalía

Del universo total de hechos ilícitos, apenas un 10% llega a oídos de la autoridad. Sin embargo, iniciar el proceso no garantiza resultados: el 47% de esos expedientes abiertos se mantiene bajo el estatus de “en trámite” sin mostrar avances reales con el paso de los meses.

En un 35.7% de los casos simplemente no ocurre ninguna acción de investigación, quedando el trámite completamente archivado en las oficinas.

¿Cuántos casos resuelve la Fiscalía de la CDMX?

Los números redondos de la ENVIPE reflejan que solo el 3.1% de los casos denunciados logra llegar ante un juez para que el acusado reciba una sentencia.

Al cruzar estos porcentajes con el total de delitos cometidos en la metrópoli durante el año 2024, el resultado arroja que la Fiscalía capitalina no consiguió resolver de forma efectiva ni siquiera un caso por cada centenar de agresiones o robos perpetrados.

Los cárteles que operan en la CDMX



La impunidad ha permitido el crecimiento y operación de grupos criminales en distintas zonas de la CDMX, especialmente en #Iztapalapa, una de las alcaldías más pobladas del país.



En esta demarcación tienen presencia grupos como “Los… pic.twitter.com/wQMMAm0rKQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 20, 2026

Estructuras delictivas que crecen en las alcaldías de la CDMX

Esta falta de consecuencias legales ha facilitado que diversas células locales mantengan el control de actividades ilícitas en zonas de alta densidad.

En la alcaldía Iztapalapa, por ejemplo, los reportes de seguridad ligan a agrupaciones como “Los Tanzanios”, “La Madame”, “Los Chikis” y redes de prestamistas del esquema “Gota a Gota” con delitos recurrentes de extorsión, venta de drogas, robo de autopartes y trata de personas.

El mapa de los grupos criminales con presencia en la CDMX

El escenario delictivo en la Ciudad de México no se limita a bandas de barrio. Informes de inteligencia indican que grandes organizaciones como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, facciones de los Beltrán Leyva, Juárez, Tijuana, el Golfo y células michoacanas mantienen presencia en la capital del país.

A la par, agrupaciones locales como La Unión Tepito y la Anti-Unión sostienen disputas por el control del comercio informal y el cobro de piso.