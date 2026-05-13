El rostro que traspasa fronteras: Con murales, buscan a la artista y muralista Fanny Martínez a un año de su desaparición

El sonido del aerosol en las calles de la Ciudad de México no solo es arte; es un grito de auxilio. Fanny Martínez, una joven muralista, desapareció el 22 de abril de 2025 tras realizar un depósito bancario en la alcaldía Tláhuac. Desde entonces, su familia ha vivido un calvario que combina la ausencia, la lentitud institucional y el acoso de la delincuencia.

Ante la falta de avances por parte de la Fiscalía, su hermano, el también muralista Duek González, decidió que si el expediente no se movía en el papel, el rostro de Fanny se movería en las paredes. Lo que comenzó como un homenaje personal se convirtió en un movimiento artístico global al que se han unido más de 25 artistas de países como Francia y Colombia.

Justicia pintada: El arte contra el olvido

Duek González explica que la decisión de pintar fue un acto de desesperación: “Creemos que si uno quisiera llevar el caso normal, levantando solo la carpeta, no se movería ni un solo dedo”. Hoy, el primer mural que Duek pintó hace un año ha evolucionado. Actualmente, la imagen de Fanny forma parte de una pieza de gran escala sobre la desaparición forzada en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

Esta “búsqueda visual” busca mantener vivo el caso en la memoria colectiva, obligando a transeúntes y autoridades a ver a Fanny todos los días, recordándoles que hay una silla vacía en casa y una investigación sin resultados.

Entre la lentitud de la fiscalía y la extorsión

Para la familia Martínez, el dolor de la ausencia se ve agravado por la falta de sensibilidad externa. Alberto, padre de Fanny, denuncia que la exposición de los datos de contacto para recibir informes ha atraído a personas que intentan lucrar con su tragedia.

“No sé qué corazón tiene esa gente para extorsionar con el dolor de la familia”, lamenta Alberto, quien también señala la carencia de personal y la “mucha lentitud” en los procesos de la Fiscalía. A 365 días de distancia, la última vez que se supo de Fanny fue una tarde común en Tláhuac; hoy, su rastro es una incógnita que solo el movimiento artístico parece empeñado en resolver.