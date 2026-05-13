¿Miedo a Los Chapitos? Con ayuda del Ejército, Rocha Moya e hijos salieron del Palacio de Gobierno de Sinaloa

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, tiene miedo. El morenista acusado de supuestos nexos con Los Chapitos protegido por Andrés Manuel López Obrador estaba escondido junto con dos de sus hijos en la azotea del Palacio de Gobierno de ese estado.

El semanario Proceso reveló que un helicóptero del Ejército llegó al palacio para sacar a Rubén Rocha Moya y a sus hijos, que por cierto también tienen una larga lista de pendientes criminales por aclarar.

Gobernadora interina de Sinaloa dijo que Rocha Moya estaba en casa

Yeraldine Bonilla, gobernadora interina Sinaloa y quien Rocha Moya se refirió como “una meserita de lonchería”, dijo que el exgobernador estaba en su casa muy fresco.

“Él se encuentra en su casa, él se encuentra muy bien. El gobernador se encuentra muy bien”, afirmó.

Rocha Moya sigue oculto. El senador sinaloense Enrique Inzunza, acusado igual por Estados Unidos, también y de los otros ocho funcionarios solicitados en extradición tampoco se sabe dónde están. En una de esas ya se fueron a entregar.

¿México ignora mensaje de Trump contra los cárteles?

El gobierno mexicano sigue tratando de desviar la atención con marchas de morenistas en Chihuahua y minimizando con risas nerviosas la situación.

Pero para Estados Unidos este es un asunto muy serio, tan delicado como buscar a terroristas responsables de la muerte de cientos de miles de personas en su territorio.

En el Palacio Nacional todas las advertencias son una vacilada. Es más, dicen que la crisis en la relación con Estados Unidos es una mentira de los medios de comunicación, tanto de México como de Estados Unidos. Que es un invento de los conservadores.

El presidente estadunidense Donald Trump dijo apenas el pasado 6 de mayo que ya tiene una fuerza especial terrestre operando en México. Sí, una fuerza que, dice el presidente, ya está operando en México. Sí, y lo dijo muy claro. Cito textual: “Hemos comenzado la fuerza terrestre, que es mucho más fácil”. Sin embargo, en el Palacio a Trump también le dijeron mentiroso.

EU estaría investigando a banco mexicano por lavar dinero del narco

Como quiera, los tribunales en Brooklyn siguen esperando a Rocha Moya y preparan el terreno para solicitar a una próxima lista de narcopolíticos.

Mientras tanto, la pinza sigue apretando. Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, está revisando los 53 consulados mexicanos para ver si los cierra en una fuerte medida de presión diplomática. Standard & Poor’s bajó la perspectiva de inversión para México de estable a negativa.

Hoy rebotaron con fuerza las versiones de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos estaría investigando a otro banco mexicano por lavar dinero del narco. De confirmarse, sería como el caso de Vector, la casa de bolsa de Alfonso Romo, quien fuera el jefe de oficina de López Obrador y del que, como Camelia la Texana, nunca más se supo nada.

La violenta elección en Sinaloa de 2021

Mientras Rocha y el senador andan a salto de mata, protegidos por López Obrador, el gobierno le ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue el violento proceso electoral de 2021, en el que Morena ganó en Sinaloa y en 11 estados más.

El proceso electoral dejó 143 políticos muertos. Treinta y uno de los ejecutados eran candidatos. Se reportaron 443 víctimas de violencia política, entre amenazas, levantones, intimidación a candidatos y ataques armados.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dice que, en el caso de Sinaloa, el senador Inzunza era el encargado de dar los datos o direcciones de los candidatos opositores para que el narco los eliminara y despejara el camino a Morena. Cinco años después, la Fiscalía dice que va a investigar.

Aunque hoy en el Palacio le dieron un norte o una instrucción: culpar del sucio proceso electoral al entonces consejero presidente Lorenzo Córdova, aunque el INE no organiza elecciones locales.

FGR y el caso de Héctor Melesio Cuén

La Fiscalía dijo que también va a investigar el asesinato hace dos años de Héctor Melesio Cuén, el político opositor de Rocha.

Fue el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada quien denunció que a Cuén lo mataron el mismo día que el gobernador Rocha lo citó para negociar.

En Sinaloa no están entusiasmados con la investigación de la Fiscalía. Hay quienes dicen que será una tapadera para exonerar a Rocha, como en el caso del Tren Interoceánico, de la muerte de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o como en el caso de Adán Augusto López, donde dijo que no es su competencia investigar.