A un año del crimen de Ximena y José: Sospechas de manipulación de cámaras nublan el caso

En dos días se cumple un año del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno, y el caso sigue sin esclarecerse. Acudimos al lugar del crimen, donde nacen más preguntas sin respuesta, como la posible manipulación de cámaras de seguridad días previos al doble asesinato.

Las flores se marchitan en el lugar de su último respiro. A unos días de que se cumpla un año del asesinato de Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, y José Muñoz, su asesor, no se saben más que obviedades.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez Camacho, una parte sustancial de esta operación fue ejecutada por integrantes de un grupo delictivo identificado con operaciones en la Ciudad de México y el Estado de México.

El ataque ocurrió la mañana del 20 de mayo del 2025 sobre Calzada de Tlalpan, de sur a norte, a la altura del Metro Xola, cuando Ximena Guzmán se detuvo para recoger a José en el punto exacto donde ya los estaban esperando para ejecutarlos.

El misterio de las cámaras: Averías sospechosas y presunta manipulación

Por estas escaleras que están a la altura de Tlalpan, en el sentido de sur a norte, lo recogió Ximena. En ese lugar fue justo donde se encontraba el auto donde fueron acribillados ambos. Hoy ya hay jardineras, ya no hay paso más que de bicicletas y de motos, y permanecen pancartas donde la familia y amigos acuden a rezar para recordarlos. Vecinos, amigos o familia han convertido el lugar del crimen en un altar lleno de flores y pancartas exigiendo justicia. De acuerdo con testimonios de los vecinos, han venido como tres o cuatro veces a dejar flores y a hacer oración, pues apenas hace una semana asistieron al sitio.

Justo abajo del lugar de los hechos hay un puente peatonal subterráneo de Tlalpan lleno de locales comerciales. Como parte de una cobertura especial de Geraldine Aragón para Azteca Noticias, se constató que la mañana del asesinato José caminó por este bajo puente a la altura del Metro Xola. En la zona se observan locatarios y puestos que estaban cerrados en ese momento, pero una cámara privada captó su trayecto. Al respecto, Marisol, locataria y vecina del lugar, confirmó que los policías de investigación acudieron posteriormente por la memoria interna de su dispositivo de seguridad y se la llevaron.

300 días de impunidad: ¿Quiénes son los responsables del asesinato de los colaboradores de Clara Brugada?

Sin embargo, el punto central de la controversia recae en la infraestructura del gobierno capitalino. Al ser cuestionada sobre las grabaciones oficiales, Marisol reveló que la cámara de la capital que da directamente hacia arriba y apunta de frente a la Calzada de Tlalpan se descompuso quince días antes del asesinato, por lo que se desconoce si captó algún registro del suceso.

A esta falla técnica se suman las sospechas de los habitantes de la zona. Vecinos del rumbo denunciaron que días antes del ataque observaron a técnicos realizando maniobras en los dispositivos. Los testigos afirmaron ver a personas uniformadas como policías normales, no de investigación, trepados en las cámaras bajo el argumento de que los aparatos no servían, lo que ha dejado más preguntas que respuestas en la comunidad.

18 detenidos y ni un solo autor material: ¿Quién ordenó el crimen?

Tras el crimen, las autoridades reportaron la detención de 18 personas posiblemente vinculadas con el doble homicidio. Sin embargo, a casi un año de distancia, ninguno de ellos es el autor material ni mucho menos el autor intelectual del ataque.

La falta de avances sustanciales mantiene abiertas las interrogantes sobre los motivos del crimen. Queda por esclarecer qué sabían Ximena y José que alguien tuvo que silenciarlos, o si eran los eslabones más débiles de una larga cadena de complicidades. La falta de claridad genera dudas sobre si existe un intento real por investigar o si se busca que esta doble ejecución quede en la impunidad. Ha pasado casi un año desde que las balas acabaron con dos vidas sin que haya una sola respuesta sobre la mesa.