¡La Ciudad de México cambia de color! Puentes peatonales, bardas, banquetas, estructuras y hasta unidades del Tren Ligero ahora lucen tonos de color morado y diseños de ajolotes como parte de la nueva imagen impulsada por las autoridades locales. Sin embargo, mientras la llamada “ajolotización” avanza por distintos puntos de la CDMX, también aumentan las críticas ciudadanas y los cuestionamientos de especialistas en movilidad y seguridad vial.

“Muy bonita la pintada, pero qué tal los pinches bachezones”, reclamó un ciudadano en un video que se viralizó en redes sociales. La polémica no se centra únicamente en la estética urbana. Expertos advierten que algunos cambios de color en infraestructura y señalización podrían afectar la visibilidad y la seguridad de peatones y automovilistas en CDMX.

¿Por qué la CDMX se está pintando de morado?

Las autoridades locales señalan que el color morado no fue elegido al azar ni como referencia partidista, sino por su relación histórica con el movimiento feminista y la lucha de las mujeres.

Además, se defiende el uso del ajolote como símbolo de identidad capitalina al tratarse de una especie endémica de la ciudad: “No veo por qué tendría que molestar”, señalan sobre las intervenciones urbanas con este anfibio. Actualmente, el ajolote aparece en murales, señaléticas y hasta en el Tren Ligero conocido popularmente como “El Ajolote”.

¿Qué dicen las normas sobre los colores del mobiliario urbano en CDMX?

Las críticas más fuertes apuntan a posibles violaciones de lineamientos técnicos de señalización vial. De acuerdo con la Norma Oficial NOM-034-SCT2/SEDATU, las marcas y elementos viales deben emplear colores específicos como blanco, amarillo, rojo, verde o azul dependiendo de su función.

El amarillo, por ejemplo, suele utilizarse para advertir riesgos o delimitar zonas peligrosas. El doctor en estudios sociales y políticas públicas de la UNAM, Ernesto Morua, explica a Azteca Noticias que los colores en infraestructura vial no responden únicamente a criterios decorativos.

“El morado no es un color óptimo. Lo recomendable es usar tonos como amarillo o blanco para mejorar la visibilidad, especialmente durante la noche”, señala. Especialistas también advierten que el morado podría ser menos perceptible para personas con daltonismo o en condiciones de baja iluminación.

¿Ya hubo consecuencias por cambios de color?

El debate toma mayor fuerza debido a recientes accidentes relacionados con trabajadores de limpia en la capital. En 2025, el uniforme del personal de limpieza pasó de verde fluorescente a guinda. Trabajadores denunciaron que el nuevo color reducía su visibilidad durante jornadas nocturnas.

Uno de los casos más impactantes fue el fallecimiento de Viridiana, una trabajadora de 23 años atropellada en Gustavo A. Madero. Además, se reportaron al menos 18 accidentes laborales relacionados con trabajadores de limpia en los primeros ocho meses de 2025.

Mientras la imagen urbana de la capital cambia, crece una pregunta entre ciudadanos y especialistas: ¿la prioridad debe ser la estética o resolver los problemas estructurales de movilidad, drenaje y seguridad en la CDMX