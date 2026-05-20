“No somos desechables”: Familias de colaboradores asesinados de Clara Brugada exigen justicia tras homenaje en Tlalpan

Exactamente a 365 días del crimen que sacudió la estructura política de la capital, la Calzada de Tlalpan volvió a convertirse en el epicentro del luto. Familiares y amigos de Ximena Guzmán, quien fuera secretaria particular de la jefa de Gobierno, y de José Muñoz, su asesor político, se congregaron a la altura del Eje 4 Sur y la estación del Metro Xola para realizar un homenaje luctuoso y colocar un memorial con flores y lonas en el punto exacto donde ambos fueron ejecutados el 20 de mayo de 2025. Al acto asistió la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien acompañó las guardias de honor en un ambiente marcado por la solemnidad y el retiro hermético de las autoridades.

Sin embargo, las repercusiones del aniversario continuaron fuera del protocolo oficial. En entrevistas posteriores concedidas al periodista Alejandro Villalvazo, los deudos de las víctimas rompieron el silencio para manifestar su profunda indignación ante la falta de respuestas sustanciales por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuestionando la impunidad que rodea al caso tras doce meses de evasivas jurídicas.

El dolor de las familias: Testimonios de exigencia y verdad ante los micrófonos

Los familiares directos de los exfuncionarios fijaron una postura contundente frente al estancamiento de las indagatorias. La madre de Ximena Guzmán ofreció un doloroso testimonio donde confrontó la indiferencia con la que las autoridades han manejado la pérdida de su hija: “Duele mucho porque imaginémonos esa escena hace un año aquí, cuando lo veíamos por televisión, no lo creíamos. No somos una sociedad desechable. No hay crimen perfecto y se va a dar a la luz quiénes son los responsables, aunque no nos devuelvan ni a Jimenita, ni a Pepe”.

A un año del asesinato de Ximena Guzmán y Pepe Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno, sobre Calzada de Tlalpan, familiares y amigos realizaron un homenaje entre flores, veladoras y reclamos de justicia.



Aunque ya hay 18 detenidos, sigue sin conocerse quién ordenó el crimen… pic.twitter.com/2D38JsDlAk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 20, 2026

En ese mismo sentido, el hermano de José Muñoz enfatizó que la exigencia de su familia no se limita a conocer los detalles materiales de la emboscada en el Metro Xola, sino los motivos políticos e intelectuales que desencadenaron la doble ejecución. “Es inquebrantable de verdad y justicia. No nos conformamos únicamente con saber qué pasó. La verdad que reclamamos exige saber por qué pasó. Esa verdad puede darnos la garantía de que un acto atroz como el que nos arrebató a Jimena y a Pepe no vuelva a suceder”, sentenció, apuntando al vacío que mantiene congelado el expediente.

Un año de impunidad y el reclamo por capturas de “medio pelo”

La conmemoración del magnicidio ocurre apenas una semana después de que la Fiscalía local emitiera un balance donde presumió la detención y vinculación a proceso de 18 personas presuntamente vinculadas a una célula delictiva que opera en la Ciudad de México y el Estado de México. No obstante, en el análisis compartido por el periodismo de investigación, estas capturas han sido señaladas como eslabones menores de la cadena criminal —como los encargados de realizar recargas telefónicas o lavar los autos utilizados en el crimen—, mientras que el sicario material y los autores intelectuales permanecen libres.

A las críticas por la falta de resultados de fondo se suman las anomalías técnicas que rodearon el atentado desde el primer día, como el fallo de la cámara de seguridad pública de la ciudad que apuntaba al lugar de los hechos y que se descompuso quince días antes del ataque, obligando a que la reconstrucción de la ruta de escape dependiera de dispositivos de un edificio residencial particular. Tras el homenaje en Tlalpan, donde la jefa de Gobierno se retiró sin emitir declaraciones, las familias reiteraron que la exigencia de verdad y justicia seguirá vigente hasta que se aclare quién y por qué ordenó el crimen.