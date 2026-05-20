Agricultores se enfrentan con policías durante megamarcha en CDMX; intentaron encapsularlos

Transportistas y agricultores venían advirtiendo que la megamarcha en Ciudad de México (CDMX) tenía como objetivo que las autoridades los escucharan y se cumplieran todos los acuerdos pactados en las mesas de diálogo. Pero, como primera respuesta solo obtuvieron un bloqueo de policías para frenar su avance hacia el Ángel de la Independencia.

Otra vez, la Secretaría de Gobernación, en lugar de atender las demandas de productores y transportistas, les echó a la policía capitalina.

A pesar de la represión y el hostigamiento, algunos contingentes libraron el cerco y lograron llegar a la dependencia federal, donde les prometieron reuniones directas con varios funcionarios del gobierno.

Cierran el paso a manifestantes en Reforma y Eje 2 Norte

En las primeras horas del miércoles hubo tensión en el cruce de Paseo de la Reforma y Eje 2 Norte. Campesinos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se enfrentaron luego de que autoridades capitalinas impidieron el avance de camiones que trasladaban manifestantes procedentes de Tlaxcala.

La movilización formó parte de la megamarcha convocada por transportistas, campesinos y sectores aliados, esto con el fin de exigir seguridad en carreteras de México, así como precios justos para el campo mexicano.

Los manifestantes tenían previsto concentrarse en la Glorieta del Ángel de la Independencia; sin embargo, no todos los contingentes lograron acercarse al punto debido a los operativos implementados por las autoridades.

El campo mexicano: de los sectores más olvidados

Las demandas ya son conocidas: principalmente seguridad para sus negocios y precios justos en la venta de sus productos. Heraclio Rodríguez, del Frente Nacional para el Rescate del Campo, aseguró que el sector necesita garantías y apoyo para poder trabajar.

“Que el gobierno nos dé seguridad y certeza; seguridad, no nada más en que nos vayan a comprar, seguridad en todo el sentido de la palabra. Que no nos anden cobrando piso, necesitamos financiamiento para poder comprar y que cuando cosechemos haya alguien a quien venderle”.

El contingente que esperaba en el Ángel de la Independencia avanzó a la Secretaría de Gobernación. Al mismo tiempo, el grupo que se concentró en Eje 2 Norte planeaba alcanzarlos, pero al impedirles llevar sus vehículos se registraron jaloneos y empujones.

Finalmente, tras un diálogo, se les permitió avanzar y concentrarse en la Secretaría de Gobernación junto con los demás agremiados.

Refuerzan vigilancia en accesos a la Ciudad de México

Desde los primeros minutos del día, elementos capitalinos mantuvieron un dispositivo de movilidad y seguridad sobre los accesos a la Ciudad de México, en las autopistas México-Pachuca, México-Puebla, México-Cuernavaca, México-Toluca y el Circuito Exterior Mexiquense, para evitar el ingreso de vehículos de carga a la capital y posibles bloqueos.

La estrategia, acusaron los manifestantes, fue complicarles la movilidad para impedir que ejercieran su derecho a manifestarse.