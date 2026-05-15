“Es un caos”: Usuarios estallan por cierres y obras en el Metro de la CDMX

El Metro de la Ciudad de México, el sistema de transporte más utilizado del país con cerca de 3.5 millones de usuarios diarios, enfrenta una nueva ola de críticas por las obras y cierres en distintas estaciones de la Línea 2, situación que ha complicado los traslados de miles de capitalinos.

Usuarios denuncian retrasos, estaciones cerradas, accesos reducidos y dificultades para adultos mayores y personas con discapacidad. Todo esto ocurre mientras continúan las remodelaciones en preparación rumbo al magno evento deportivo..

¿Qué estaciones del Metro CDMX están afectadas?

Las estaciones Portales, Nativitas y San Antonio Abad de la Línea 2, permanecen cerradas parcialmente o con restricciones debido a los trabajos de rehabilitación. Las obras impactan principalmente a la Línea 2, donde se realizan remodelaciones en 16 de las 24 estaciones; usuarios reportan afectaciones importantes en:



Portales



Nativitas



San Antonio Abad



Chabacano



Zócalo.

Las autoridades capitalinas estiman que los trabajos concluyan el próximo 31 de mayo, con estaciones renovadas y mejoras en infraestructura; sin embargo, pasajeros consideran que las obras avanzan lentamente y cuestionan la planeación de los cierres: “Desde hace nueve años se sabía que iba a haber Mundial y apenas empiezan las obras”, reclamó un usuario afectado.

Usar el Metro de la CDMX ya parece pista de obstáculos



El Metro de la Ciudad de México, utilizado diariamente por cerca de 3.5 millones de personas, enfrenta semanas de caos por las obras de remodelación en la Línea 2.



Estaciones como Portales, Nativitas y San Antonio Abad… pic.twitter.com/0jkwR4PtN7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 15, 2026

¿Por qué las obras en el Metro CDMX generan tantas críticas?

El principal problema es el impacto cotidiano en millones de personas. Usuarios aseguran que ahora deben salir hasta 30 minutos antes para llegar a sus destinos. Otros incluso tienen que caminar largas distancias para alcanzar estaciones abiertas o buscar transporte alternativo.

Adultos mayores denuncian ser de los más afectados: “Voy con bastón y tengo que caminar hasta otra estación”, relató un pasajero. En estaciones con alta afluencia, como Zócalo, pasajeros describen escenas de saturación, pasillos reducidos, escombros y zonas de obra que dificultan el tránsito.

¿Qué riesgos denuncian los usuarios del Metro CDMX?

Además de los retrasos, capitalinos alertan sobre posibles riesgos de seguridad. Algunos pasajeros señalan pisos provisionales, escaleras complicadas y obstáculos que podrían provocar accidentes: “Se puede tropezar uno”, comentó una usuaria en la estación Chabacano.

Especialistas en movilidad advierten que las remodelaciones en sistemas masivos de transporte deben priorizar accesibilidad y seguridad, especialmente para personas vulnerables. Mientras tanto, el Metro continúa operando entre trabajos, cierres y aglomeraciones. Para miles de usuarios, usar el transporte público más importante de la capital se ha convertido en una auténtica carrera contra el tiempo… y contra los obstáculos.

