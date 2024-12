Encuentran cajas con cuerpos desmembrados en una parada de autobús en Culiacán

La violencia no cesa en Sinaloa, pues durante la noche del pasado martes, la policía recibió un reporte sobre dos cajas de plástico color negro con amarillo, ubicadas a las afueras de la Unidad de Servicios Estatales de Culiacán. Al llegar al llamado, se dieron cuenta de que en su interior contenían cuerpos desmembrados de al menos dos personas, uno en cada uno.

Asimismo, había fotografías, las cuales, se desconocen todavía si son de las víctimas. Los cuerpos se encontraban envueltos en bolsas negras y sábanas, las cuales estaban manchadas de sangre. Las cajas con los restos humanos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para establecer los estudios que determinen cuántas personas se encontraban.

Descartan que explosión en Culiacán haya sido por coche bomba

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, rechazó el señalamiento de que las explosiones registradas durante la madrugada del martes 3 de diciembre en Culiacán, hayan sido por coches bomba.

Como de alguna manera lo han manejado los medios, me permito informar que, en efecto, el secretario @OHarfuch desde hoy, ya se encuentra en Sinaloa. El día de mañana, nos reuniremos con él para comentar sobre la estrategia de seguridad para Sinaloa. — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) December 4, 2024

“Se descarta que haya sido un coche bomba, al parecer es un artefacto como un tipo dron. Sí hay un vehículo incendiado, no hay heridos, no fue dentro de Culiacán, sí fue en un municipio de Culiacán, pero es un Ejido a las afueras. No se registran personas heridas y se descarta que haya sido un coche bomba”, destacó García Harfuch.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles, la presidenta, Claudia Sheinbaum, destacó que García Harfuch se encontraba en el estado de Sinaloa para trabajar en la estrategia de seguridad en el estado.

#EnLaMañanera | La Presidenta @Claudiashein confirmó que ayer se realizó en #Sinaloa, el mayor decomiso de #Fentanilo en la historia en el país con cerca de una tonelada de esta sustancia que en el mercado podría valer cerca de 400 millones de dólareshttps://t.co/iGIeiC2bue pic.twitter.com/QA1xpqOYqV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 4, 2024

Por su parte, la Fiscalía del Estado de Sinaloa, dio a conocer que el martes se registraron siete carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, esto, tras la localización de nueve personas sin vida.

“En Culiacán, una de las personas sin vida fue localizada en un camino de terracería a la Hacienda La Ceiba; tres personas en el Ejido Canán en Costa Rica; una persona en la Colonia CNOP; una persona en la Colonia Lázaro Cárdenas; y una persona en la Colonia Bachigualato”, se señaló.