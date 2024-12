García Harfuch descarta que explosión en Culiacán haya sido por coche bomba

Durante la mañanera del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, explicó más de la violencia que está ocurriendo en el estado de Sinaloa. Durante la madrugada de este martes 3 de diciembre se registraron explosiones y balaceras, en primera instancia, medios locales sugirieron que la causa fue un coche bomba; sin embargo, esto fue negado por García Harfuch.

“Se descarta que haya sido un coche bomba, al parecer es un artefacto como un tipo dron. Sí hay un vehículo incendiado, no hay heridos, no fue dentro de Culiacán, sí fue en un municipio de Culiacán pero es un Ejido a las afueras. No se registran personas heridas y se descarta que haya sido un coche bomba”, destacó García Harfuch.

Vecinos de El Palmito, La Primavera, Tierra Blanca y las colonias 6 de Enero y Guadalupe mencionaron que escucharon las explosiones .

García Harfuch explica violencia en Sinaloa

Antes de esa declaración, el secretario de Seguridad afirmó que la violencia en Sinaloa se ha logrado contener con la estrategia de seguridad; sin embargo, dejó en claro que no se va a resolver de la noche a la mañana.

“El caso de Sinaloa fue detonada por una situación específica. El 3 de septiembre hay una primer riña entre dos grupos delictivos y el 9 de septiembre inicia una ofensiva directa de un grupo hacia otro, donde pierden la vida 10 personas, y a raíz de ahí ha habido un aumento considerable en los homicidios”, dijo durante la conferencia mañanera.

“Esto se va a resolver, no es de la noche a la mañana, es un trabajo constante que tiene que ejercer el Gabinete de Seguridad, hay un despliegue muy importante de la Defensa en Culiacán y de la Marina en Mazatlán”, señaló.

Aunado a ello, refirió que los eventos de violencia entre los grupos criminales ocurren en las inmediaciones de Culiacán, no en el centro de la ciudad.