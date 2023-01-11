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Con salida de Trudeau, concluye Cumbre de Líderes de América del Norte

Sigue en vivo la reunión entre AMLO y Justin Trudeau, como parte de la X Cumbre de Líderes de América del Norte que se realiza hoy 11 de enero.

Cumbre de Líderes de América del Norte reunión AMLO y Trudeau 11 de enero

Escrito por: Azteca Noticias

Este miércoles 11 de enero es el último día de la X Cumbre de Líderes de América del Norte que se celebra en Palacio Nacional. Sigue en vivo a través de Fuerza Informativa Azteca la reunión bilateral entre el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Tras la salida de Palacio Nacional del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, concluyeron las actividades de la X Cumbre de Líderes de América del Norte.

13:05 HORAS
AMLO despide a Justin Trudeau de Palacio Nacional y le desea un buen viaje hacia Canadá.

13:00 HORAS
México y Canadá firman Memorándum de Entendimiento para apoyar a pueblos indígenas, la finalidad de este acuerdo es trabajar juntos en pro de los pueblos originarios, una de las prioridades de ambos gobiernos.

México y Canadá firman Memorándum de Entendimiento para apoyar a pueblos indígenas

11:47 HORAS
AMLO y Trudeau indican que México y Canadá tienen muchos temas en común y expresaron sus deseos por continuar trabajando en temas económicos, ambientales, migración, sobre las mujeres y de los pueblos indígenas.

Sobre la migración, López Obrador anunció que se firmaría un acuerdo al respecto sin dar mayor detalle.

Detalló que el gobierno que representa estará abierto al diálogo con las empresas canadienses que tengan alguna inconformidad sobre su administración y reconoció las inversión privada que hay en el país.

AMLO y Trudeau se reúnen en Palacio Nacional

11:37 HORAS
Inicia la reunión entre las delegaciones de México y Canadá en Palacio Nacional.
"Nos da mucho gusto que nos volvamos a encontrar ahora en esta reunión bilateral", fueron las primeras palabras de AMLO.

10:30 HORAS

El presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional a Justin Trudeau, primer ministro de Canadá y a su esposa, Sophie Grégoire.

Mientras AMLO y Beatriz Gutiérrez Müller esperaban a Trudeau y su esposa, el mandatario mexicano dijo al verlos llegar: “Ya quédense vivir aquí” y su pareja hizo la traducción.

Con una ceremonia de recepción y la foto oficial dio inicio la reunión bilateral entre México y Canadá.