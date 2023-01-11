Este miércoles 11 de enero es el último día de la X Cumbre de Líderes de América del Norte que se celebra en Palacio Nacional. Sigue en vivo a través de Fuerza Informativa Azteca la reunión bilateral entre el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Tras la salida de Palacio Nacional del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, concluyeron las actividades de la X Cumbre de Líderes de América del Norte.

13:05 HORAS

AMLO despide a Justin Trudeau de Palacio Nacional y le desea un buen viaje hacia Canadá.

#CLAN | Así fue la salida de @JustinTrudeau de Palacio Nacional, tras la reunión con el presidente López Obrador. https://t.co/CzGsYZe4CS pic.twitter.com/lIhu2hWvPJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 11, 2023

13:00 HORAS

México y Canadá firman Memorándum de Entendimiento para apoyar a pueblos indígenas, la finalidad de este acuerdo es trabajar juntos en pro de los pueblos originarios, una de las prioridades de ambos gobiernos.

11:47 HORAS

AMLO y Trudeau indican que México y Canadá tienen muchos temas en común y expresaron sus deseos por continuar trabajando en temas económicos, ambientales, migración, sobre las mujeres y de los pueblos indígenas.

Sobre la migración, López Obrador anunció que se firmaría un acuerdo al respecto sin dar mayor detalle.

Detalló que el gobierno que representa estará abierto al diálogo con las empresas canadienses que tengan alguna inconformidad sobre su administración y reconoció las inversión privada que hay en el país.

AMLO y Trudeau se reúnen en Palacio Nacional

11:37 HORAS

Inicia la reunión entre las delegaciones de México y Canadá en Palacio Nacional.

"Nos da mucho gusto que nos volvamos a encontrar ahora en esta reunión bilateral", fueron las primeras palabras de AMLO.

Reunión bilateral México-Canadá, desde Palacio Nacional https://t.co/Nk8xqm78Lg — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 11, 2023

10:30 HORAS

El presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional a Justin Trudeau, primer ministro de Canadá y a su esposa, Sophie Grégoire.

Mientras AMLO y Beatriz Gutiérrez Müller esperaban a Trudeau y su esposa, el mandatario mexicano dijo al verlos llegar: “Ya quédense vivir aquí” y su pareja hizo la traducción.

“Ya quédense a vivir aquí”, les dice el presidente @lopezobrador_ al Primer Ministro de #Canadá, @JustinTrudeau, y a su esposa, a la llegada a Palacio Nacional en donde ambos mandatarios sostendrán una reunión de la agenda bilateral. https://t.co/tUJhJrmood pic.twitter.com/D5ENrPIMJh — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 11, 2023

Con una ceremonia de recepción y la foto oficial dio inicio la reunión bilateral entre México y Canadá.