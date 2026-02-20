Lo invitamos a que venga y de la cara. Ante exhibición de irregularidades, Jesús Ramírez moviliza a electricistas a TV Azteca

La confrontación pasó del libro y el Senado… a la calle. El conductor de ADN Noticias, Manuel López San Martín, lanzó un reto directo a Jesús Ramírez Cuevas: debatir en el foro y responder con pruebas a los señalamientos que lo rodean. La respuesta, según versiones que circulan, no sería un cara a cara… sino una movilización.

"Si el vocero de López Obrador quiere venir a responder por lo que se le señala, aquí está el espacio abierto, aquí lo esperamos, pero venga usted, no es necesario que mande a los suyos, porque no es casualidad que estén convocando a una marcha mañana afuera de Tv Azteca, la empresa los mismos a los que habría beneficiado con 27 mil millones de pesos que no sabemos en dónde quedaron.", sentenció el comunicador Manuel López San Martín.

Aquí lo esperamos, pero venga usted



El conductor de @adnnoticiasmx, @MLopezSanMartin, invitó directamente a Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) a debatir en el foro y responder con pruebas a los señalamientos que lo rodean, esto ante la movilización anunciada por el #SME en TV… https://t.co/ICm4Weo5Yg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 20, 2026

Se rumora que mañana a las 11:00 horas el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se manifestará afuera de las instalaciones de TV Azteca, sobre Periférico Sur, tras la anulación de un contrato por presuntos cobros dobles y pensiones excesivas o duplicadas anunciada por la Presidenta. La advertencia a vecinos y automovilistas es clara: tomen precauciones.

El reto: Que Jesús Ramírez se defienda con pruebas, no con movilizaciones

López San Martín puso el reflector donde duele: si no hay nada que ocultar, que se explique en público. El desafío llega en medio del vendaval provocado por el libro "Ni venganza ni perdón", de Julio Scherer Ibarra, que acusa a Ramírez Cuevas de presuntas redes de corrupción, tráfico de influencias y nexos con el llamado “huachicol fiscal”.

Desde la oposición —PRI, PAN, MC y voces del PVEM— han pedido comparecencias y que la Fiscalía General de la República analice si hay “noticia criminal”. Senadores como Luis Armando Melgar han exigido transparencia; Lilly Téllez habló de señalamientos “de extrema gravedad”; y Ricardo Anaya Cortés pidió investigar de oficio.

El telón de fondo es más amplio. Críticos sostienen que, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las mañaneras se convirtieron en un aparato de propaganda con preguntas a modo y narrativa repetida. Ramírez ha negado manipulación. Pero la polarización persiste.

Contexto: acusaciones contra Jesús Ramírez

El libro detalla presuntos vínculos con Sergio Carmona, señalado como “rey del huachicol”, y un esquema de financiamiento irregular. También revive el debate sobre granjas de bots y etiquetas contra prensa crítica. Morena responde que son ataques políticos; la oposición habla de rendición de cuentas pendiente.

En ese ambiente, el rumor de una protesta del SME frente a Azteca se lee como presión. La narrativa es dura: “exhiben irregularidades” y aparece una movilización. ¿Coincidencia o mensaje?

La pelota está en la cancha de Ramírez Cuevas. Puede aceptar el reto y presentar su versión con documentos en mano… o permitir que la discusión se traslade a la calle. Mientras tanto, la tensión crece y la audiencia espera respuestas.

Si hay pruebas, que se muestren. Si hay dudas, que se aclaren. Lo que está en juego no es solo un nombre: es la credibilidad.

Javier Alatorre confirma movilización afuera de Tv Azteca, convocada por Jesús Ramírez Cuevas

Por su parte, en Hechos con Javier Alatorre, el conductor también advirtió sobre la movilización del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la cual será la mañana de este 20 de febrero, añadió que planean manifestarse justo afuera de las instalaciones de Tv Azteca sobre Periférico Sur, supuestamente para externar su descontento con los pronunciamientos que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la ilegalidad de su fondo de pensiones, el de 27 millones de pesos que instauró de manera ilegal el también exvocero del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas.

Esto solo muestra que cerrarán una de las principales vías de comunicación de la capital del país con tal de defender sus privilegios.