Cumbre con presidentes de Latam en Quintana Roo se pospone por salud de AMLO

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la Primera Reunión de Alto Nivel para la Integración Agroalimentaria, prevista para los próximos 6 y 7 de mayo en el Estado de Quintana Roo, se postergará a causa de la salud de AMLO. ; esta fecha fue definida en la reunión del pasado 5 de abril entre el presidente de México y los jefes de Estado y de Gobierno de países Latinoamericanos y Caribeños.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la decisión fue tomada luego de conocerse el diagnóstico positivo de COVID-19 del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien inauguraría el componente de promoción comercial y las sesiones de trabajo de los jefes de delegación de los países participantes, actividades programadas en dicho encuentro, así como derivado de la petición de varios países de modificar la fecha de dicho evento.

Estado de salud del presidente AMLO es bueno tras contagio de Covid-19



¿Qué es la Reunión de Alto Nivel para la Integración Agroalimentaria?

La cumbre de alto nivel tiene el objetivo de intercambiar conocimientos y experiencias en áreas estratégicas del sector agroalimentario y, conjuntamente, con especialistas de organismos internacionales, coordinar acciones en pro del desarrollo agroalimentario.

La reunión será el resultado de los compromisos adoptados por la jefa y los jefes de Estado y de Gobierno que participaron en la Cumbre Antiinflacionaria del 5 de abril, a iniciativa de México, para encontrar soluciones conjuntas frente a las presiones de precios y la carestía presentes en la región, así como para fortalecer la integración y el comercio regional.

Este mecanismo representa una oportunidad para resaltar el excelente estado de las relaciones bilaterales, la creación de un programa de cooperación y la coordinación de asuntos de interés mutuo a nivel regional.

¿Cuándo será el Encuentro de Alto Nivel para la Integración Agroalimentaria?

En tanto se define la fecha exacta para la realización del Encuentro de Alto Nivel para la Integración Agroalimentaria, los trabajos técnicos y logísticos continúan entre los países de la región bajo la coordinación de la Cancillería mexicana, la nueva fecha es tentativamente para el mes de junio del presente año.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informará oportunamente acerca del desarrollo de estas actividades.