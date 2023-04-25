Estado de salud del presidente AMLO es bueno, descartan problemas en el corazón

Durante la conferencia matutina de este martes 25 de abril del 2023, presidida por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se dio el informe del estado de salud del presidente AMLO. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, descartó que el presidente López Obrador tenga problemas en el corazón tras tercer contagio de Covid-19.

"El cuadro clínico de las afecciones actuales es leve, con síntomas de inflamación de las vías respiratorias altas, es decir, del tracto respiratorio, de la nariz, en la garganta y desde luego con fiebre y cansancio. Esta sintomatología es la misma que el presidente ha tenido, con la toma de paracetamol, líquidos, descanso, ha mejorado”, afirmó Jorge Alcocer.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ permanece con malestar leve en las vías respiratorias superiores tras dar positivo a #COVID19 según el Secretario de Salid, Jorge Alcocer pic.twitter.com/N299VXgjdF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 25, 2023

AMLO se contagia de Covid-19 por tercera ocasión, se encuentra mejorando

Cabe recordar que fue durante la tarde del pasado domingo 23 de abril que AMLO dio a conocer de su contagio de Covid-19 a través de su cuenta de Twitter. Asimismo, dio a conocer que a causa de esto, tendría que suspender su gira por Yucatán, pues se resguardaría unos días. Dejó al secretario de Gobernación como el encargado de presidir las conferencias matutinas; sin embargo, no dijo cuál sería la fecha tentativa de su regreso.

"Ni modo, amigas y amigos: salí positivo a COVID-19. No es grave. Mi corazón está al 100 y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México y de lejitos festejo los 16 años de Jesús Ernesto. Me guardaré unos días. Adán Augusto López Hernández encabezará las mañaneras. Nos vemos pronto", señaló el presidente AMLO a través de su cuenta oficial de Twitter.

Ante los fuertes rumores de que el mandatario se encontraba delicado de salud, esto a causa de un posible infarto, el secretario de Gobernación señaló el pasado lunes 24 de abril que AMLO se encontraba bajo observación médica, en aislamiento y mejorando, por lo que, afirmó, en dos o tres días regresaría a las conferencias mañaneras.