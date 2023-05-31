La cumbre Unasur es enturbiada por divergencias sobre Venezuela

Los presidentes sudamericanos se reunieron el 30 de mayo en Brasil para la cumbre Unasur, la primera de este tipo en casi una década. Doce naciones fueron convocados por Luiz Inácio Lula Da Silva, quien buscó reforzar la devaluada integración y revalorizar el rol de la región en el tablero internacional.

A la cumbre Unasur asistieron el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el argentino Alberto Fernández, el chileno Gabriel Boric, el colombiano Gustavo Petro, el guyanés Mohamed Irfaan Ali, el paraguayo Abdo Benítez, el ecuatoriano Guillermo Lasso, el boliviano Luis Arce, el uruguayo Luis Lacalle Pou y el surinamés Chan Santokhi. Alberto Otárola acudió en representación e la mandataria peruana Dina Boluarte.

Sin embargo, la cumbre fue enturbiada por los puntos de vista divergentes sobre Venezuela, quien asisitió al evento por primera vez desde 2015.

Lo más relevante de la Unasur este 30 de mayo

Lula instó a los 12 países de Sudamérica a superar las diferencias ideológicas que han dividido a la región y aunar esfuerzos hacia una mayor integración económica, cultural y social. Para ello propuso una nueva hoja de ruta para la integración de Sudamérica en un plazo de 120 días, la cual consta de 10 puntos.

El brasileño planteó "poner el ahorro regional al servicio del desarrollo económico y social", a través de organismos financieros regionales, y analizar la posibilidad de usar las monedas locales en el comercio sudamericano, a fin de reducir la dependencia del dólar.

En una declaración conjunta, la Unasur expresó que Sudamérica está comprometida con la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la justicia social, pero agregó que acordaron respetar la diversidad y el principio de no injerencia en los asuntos internos, en clara alusión a Venezuela.

Durante la jornada, el presidente venezolano Nicolás Maduro buscó que sus homólogos solicitaran a Estados Unidos levantar las sanciones contra su país, mientras Argentina pidió a Venezuela volver a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Así mismo se reportó una supuesta agresión a la periodista Delis Ortiz por parte de la seguridad de Nicolas Maduro.



Hoje os 12 países da América do Sul se encontram, o que não acontecia há quase 10 anos. Todas as regiões do mundo possuem fóruns comuns. Vamos avançar, com respeito às diferenças e à soberania.

🇦🇷@alferdez 🇧🇴@LuchoXBolivia 🇨🇱@GabrielBoric 🇨🇴@petrogustavo



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/7nIWhaH4Md — Lula (@LulaOficial) May 30, 2023

El dilema de Venezuela en Sudamérica

Sin embargo, los roces en la cumbre Unasur comenzaron cuando cuando los presidentes de Chile, Gabriel Boric; y de Uruguay, Luis Lacalle Pou, criticaron la decisión de Lula de considerar al líder de Venezuela como un jefe de Estado elegido democráticamente.

Lula habría dicho periodistas que había un prejuicio "muy grande" contra el país y que la imagen de una Venezuela "antidemocrática y autoritaria" era una "narrativa" promovida por los países occidentales que imponen sanciones que exacerban la crisis humanitaria en la nación petrolera.

Pou se mostró abiertamente en desacuerdo con los comentarios de Lula. "Si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos, que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo", sostuvo.

En tanto, el presidente chileno dijo a periodistas fuera de la sede de la cumbre que discrepaba de los comentarios de Lula. "No es una construcción narrativa, es una realidad", afirmó y señaló que los cerca de 5,000 refugiados venezolanos que viven en Chile también exigen una posición firme respecto al hecho de que los derechos humanos siempre deben ser respetados.