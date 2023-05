Situación de derechos humanos en Venezuela “no es una construcción narrativa": Gabriel Boric

Gabriel Boric, presidente de Chile señaló que le alegraba el retorno de Venezuela a las instancias multilaterales, donde se pueden resolver diversos problemas que aquejan a los países y hasta afirmó que discrepaba de los comentarios acerca de la situación de derechos humanos descrita por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha dejado en claro que dar la bienvenida a Maduro no supone avalar la represión, “La verdad nos alegra que Venezuela retorne a las instancias multilaterales porque creemos que en estos espacios es dónde se resuelven los problemas y no con declaraciones donde solamente nos atacamos los unos a los otros”.

#ÚLTIMAHORA El presidente Gabriel Boric respondió a Lula da Silva: «La situación de Venezuela no es una construcción narrativa, es seria y lo vemos en el dolor de los migrantes» https://t.co/84kXZdeDos pic.twitter.com/Ln7mXK3U2u — Monitoreamos (@monitoreamos) May 30, 2023

Gabriel Boric habla sobre Venezuela durante cumbre de presidentes de Sudamérica

Cabe recordar que los mandatarios de una docena de países de la región se reunieron en Brasilia por invitación dellíder izquierdista brasileño, quien pretende recuperar el papel activo de Brasil en asuntos de la región..

El mandatario chileno agregó que: “Eso, sin embargo, no puede significar meter debajo de la alfombra o hacer la vista gorda frente a temas que para nosotros son de principios e importantes”, al expresar su desacuerdo con el Presidente Lula sobre que la situación de derechos humanos en Venezuela es una “construcción narrativa” al afirmar que: “No es una construcción narrativa, es una realidad”.

El presidente Boric añadió que respetuosamente le dijo al Presidente Lula en presencia de Maduro, que discrepa de sus palabras de que “la situación de los derechos humanos en Venezuela es una construcción narrativa. No lo es”.

Gabriel Boric discrepa con Lula da Silva acerca de situación en Venezuela

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder de la izquierda brasileña, ha sido muy criticado en su nación por defender que las acusaciones de autoritarismo o falta de democracia son parte de una narrativa enemiga.

Cabe señalar que los presidentes invitados de diversos Estados del continente americano, excepto Perú, tenían previsto discutir formas de coordinar la lucha contra el cambio climático y la elevada inflación en una región, justo en donde la pobreza y el hambre continúan en aumento.

Cumbre de los Países de América del Sur

La Cumbre de los Países de América del Sur, ha sido una cumbre de 12 presidentes suramericanos en la que se propone reconstruir la agenda de integración por encima de las ideologías.

Mandatarios de Sudamérica terminaron una primera sesión de trabajo, luego que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, inauguró este martes 30 de mayo de 2023, la cumbre con un mensaje a favor de la integración de la región.