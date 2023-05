VIDEO: Momento de la agresión a periodista Delis Ortiz por parte de la seguridad de Nicolas Maduro

Narrativas fakes o carro chefe da @tvglobo @OGloboPolitica do PIG. Jornalista alega ter sigo agredida, várias câmeras ligadas, mas nenhuma filmou o momento. Fico sempre com a certeza de que a pessoa ñ está mentindo, lembrei que Delis Ortiz presentou Bolsonaro com uma Bíblia. pic.twitter.com/Ma8m3hPwh6