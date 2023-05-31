VIDEO: Momento de la agresión a periodista Delis Ortiz por parte de la seguridad de Nicolas Maduro

La periodista Delis Ortiz de la televisora brasileña Globo, fue víctima de una agresión por parte de la seguridad del dictador venezolano, Nicolás Maduro.

Esta agresión ocurrió en el Palacio Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. De acuerdo al medio brasileño O Globo, el ataque pasó una vez que finalizó la reunión entre mandatarios de la región de Sudamérica.

El dictador Nicolás Maduro salió de una reunión con los presidentes de la región y su equipo de seguridad intentó impedir que los periodistas se acercaran al lugar. En ese sentido, los escoltas hicieron una barrera entre los periodistas y el líder chavista.

Sin embargo, hubo forcejeos para evitar que los periodistas se acercaran a Nicolás Maduro. Uno de los escoltas golpeó en el pecho a la reportera brasileña Delis Ortiz y otros periodistas fueron agredidos.

A jornalista Delis Ortiz, da Globo, foi agredida pela equipe de segurança do ditador Nicolás Maduro.



Aparentemente ela levou um soco no peito.



Sei não, hein... essa turma, em breve, estará gritando "volta, Bolsonaro". pic.twitter.com/wGCLUcYsPS — Clark (@eusouoclark) May 30, 2023

Solidaridad con periodistas y a favor de la libertad de prensa

Luego de la agresión contra la periodista Dalis Ortiz, la cadena "TV Globo" se solidarizó con los periodistas agredidos, además de que exhortó a la cartera de Relaciones Exteriores paa tomar medidas y sancionar a los agresores de periodistas que cubrían el encuentro diplomático.

TV Globo ha afirmado que repudia el acto de violencia contra los periodistas, se solidariza con la reportera Delis Ortiz y espera las medidas que tome el Palacio del Planalto para sancionar a los responsables y evitar que episodios como este vuelvan a ocurrir”, señaló el medio.

Se sabe que dos de los periodistas fueron abordados por asesores del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Y después los llevaron a un área “reservada” del Palacio de Itamaraty.

Narrativas fakes o carro chefe da @tvglobo @OGloboPolitica do PIG. Jornalista alega ter sigo agredida, várias câmeras ligadas, mas nenhuma filmou o momento. Fico sempre com a certeza de que a pessoa ñ está mentindo, lembrei que Delis Ortiz presentou Bolsonaro com uma Bíblia. pic.twitter.com/Ma8m3hPwh6 — Mariano (@Sergiomariano6) May 31, 2023

¿Qué significa la libertad de prensa?

Respecto la libertad de prensa, se debe saber que: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".