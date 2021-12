Cuquita, el gran amor de Vicente Fernández

El cantante Vicente Fernández compartió una gran historia de amor junto a María del Refugio Abarca, conocida como doña Cuquita, con quien se casó en 1963 y juntos tuvieron cuatro hijos.

El intérprete de ‘Volver, volver’ y Cuquita se conocieron en Guadalajara cuando apenas eran unos niños y así inició su gran historia de amor que se vió envuelta por rumores de infidelidad a los que dio pie el mismo cantante.

En una ocasión, Vicente Fernández confesó en una entrevista que los problemas con Cuquita iniciaron cuando eran novios y debido a los compromisos que tenía en el inicio de su carrera e incluso le llegó a decir: “Mejor búscate un novio porque yo no voy a poder estar aquí y allá y te voy a quitar tu tiempo”.

Sin embargo, en otra anécdota, el cantante contó que tras una cita, acompañó a Cuquita a su casa, donde la estaba esperando un hombre que resultó ser su novio, entonces supo que no dejaría escapar al “amor de su vida” y le dijo: “Te doy 10 minutos para que lo dejes porque tú y yo nos casamos el 27 de diciembre”.

Y así fue, Vicente Fernández y María del Refugio Abarca se casaron en 1963 y comenzaron una gran historia de amor, en la que tuvieron cuatro hijos: Vicente Jr., Gerardo, Alejandro y Alejandra Fernández.

“Yo desde que me case supe con quién me iba a casar y ella también supo con quién se iba casar, entonces, vamos en cuatro años a cumplir 60 años de casados”, declaró el intérprete de ‘Por tu maldito amor’

En alguna ocasión, Vicente Fernández aceptó que no había sido un santo, pero que nadie tenía pruebas de que alguna vez hubiera tenido alguna aventura con alguna mujer.

“Yo nunca anduve de faceto andando, para que dijeran ‘ay, ese Chente, es muy mujeriego’. No, yo no. No fui un santo, pero nunca me vieron”, puntualizó.

En febrero de 2020, Vicente Fernández compartió una foto junto a Cuquita: Saben amigos, la vida me ha enseñado que los amores verdaderos siempre encuentran su camino, disfruto de cada momento junto a mi Cuquita hermosa. Feliz Día del Amor y La Amistad a todos, que Dios los llene de amor hoy y siempre.

Pese a los problemas en los que se vieron envueltos, Cuquita siempre se mantuvo al margen y mostró su apoyo incondicional a Vicente Fernández hasta el último suspiro.