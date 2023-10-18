¡Atención! Alcaldías CDMX sufrirán reducción de agua potable por sequía en Cutzamala

En las recientes horas del martes 17 de octubre, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México publicó en la red social 'X', antes conocida como Twitter, que en algunas alcaldías se verán afectadas por el desabasto de agua potable por la sequía que enfrenta el Sistema Cutzamala, pero ¿cuáles son?

De acuerdo con los reportes de la Conagua, son 12 las alcaldías afectadas y aunque no dieron una fecha límite la reducción de agua potable se hará en un mediano plazo, por lo que compartieron el número de las pipas gratuitas de la CDMX en caso de requerirse.

"Te recordamos a la ciudadanía que los usuarios que lo requieran podrán realizar su solicitud de pipas gratuitas a través de las redes sociales de este organismo y en línea al número: 55 89574950", escribieron en su cuenta oficial.

¿Qué alcaldías serán las afectadas por la reducción de agua potable en CDMX?

¡Atención, capitalinos! La reducción de agua potable en CDMX comenzó a partir de este martes, así que, en caso de ver una ligera disminución ya tienes el motivo, el suministro pasará de 13.2 a 12.2 metros cúbicos por segundo. Estas son las alcaldías afectadas:



Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Coyoacán

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tlalpan

Venustiano Carranza

Para los municipios del Estado de México, los afectados por el sistema Cutzamala son:



Nezahualcóyotl

Naucalpan

Huixquilucan

Ocoyoacac

Lerma

Toluca

Ecatepec

Tecámac

Coacalco

Tultitlán

Cuautitlán Izcalli

Nicolás Romero

Atizapán de Zaragoza

Tlalnepantla

#SACMEX informa 📢 las alcaldías en las que se prevé una disminución en el caudal de agua potable proveniente del Sistema Cutzamala a la zona del Valle de México.💧#TrabajandoJuntos🤝 pic.twitter.com/SRzf63axom — Sistema de Aguas de la Ciudad de México (@SacmexCDMX) October 17, 2023

Situación de Cutzamala preocupa a la Conagua

En reiteradas ocasiones, la Conagua ha mostrado su preocupación por la situación que enfrenta el Sistema Cutzamala, mismo que presenta su nivel más bajo desde 1996, pues actualmente almacena 309.99 millones de metros cúbicos.

“Ello ha hecho necesario tomar medidas coordinadas con base en elementos técnicos para asegurar el abasto de agua potable a la población dada la severa sequía, que se ha reflejado en la baja captación de agua de lluvia”, explicó

El Cutzamala es el sistema más importante de México porque está integrado por siete presas derivadoras y de almacenamiento, seis estaciones de bombeo y también una planta potabilizadora.