Mi amiga sufre violencia de género: Cómo identificar las señales y ayudar

La violencia de género representa una de las amenazas más graves para las mujeres en todo el mundo. Una de cada tres mujeres la sufre alrededor del planeta, de acuerdo con ONU Mujeres. Muchas veces, las víctimas sufren en silencio porque sienten miedo o vergüenza.

Si tienes una amiga, una familiar o un ser querido que piensas que sufre violencia por parte de su pareja, busca cómo construir una red de apoyo. ONU Mujeres brinda algunos consejos para identificar y alertar ante este tipo de escenarios.

¿Qué es y para qué sirve el “violentómetro”?

¿Señales invisibles? Cómo identificar el abuso psicológico y el aislamiento

El abuso no siempre empieza con violencia física. Frecuentemente, los agresores inician con tácticas psicológicas sutiles que escalan con el tiempo. Debes prestar atención a cambios de comportamiento en tu amiga. Si su pareja registra todos sus movimientos, controla su ubicación o le exige pruebas de con quién está, enfrentas una clara señal de alarma.

Los agresores también aíslan a sus víctimas. Observa si su pareja le impide ver a su familia, la aleja de sus amistades o la desanima de asistir al trabajo o a la escuela. Además, una persona abusiva suele denigrar a su pareja, insulta su inteligencia, critica su apariencia o intenta humillarla frente a los demás.

El temperamento voluble es otro indicio grave. Si la pareja de tu amiga actúa con enojo impredecible y la culpa por sus propios arrebatos violentos, existe un riesgo inminente. Por supuesto, la violencia física (golpear, empujar, patear o morder) y la violencia sexual (forzar cualquier actividad sin consentimiento continuo) representan focos rojos absolutos que requieren acción inmediata.

Primeros pasos vitales: Qué hacer y qué decir para apoyar a una víctima

Cuando confirmas tus sospechas o tu amiga decide contarte su situación, tu reacción inicial marca la diferencia. Escucha su historia sin juzgarla. Debes garantizarle un espacio seguro donde ella pueda hablar libremente.

“Te creemos”: La importancia de escuchar sin juzgar a una víctima

ONU Mujeres enfatiza un principio fundamental: el agresor tiene la culpa absoluta de la agresión. Nunca debes cuestionar la ropa que tu amiga usaba, si consumió alcohol o por qué no abandonó la relación antes. Evita preguntas revictimizantes como "¿por qué no te fuiste de allí?". En su lugar, utiliza afirmaciones que validen su experiencia. Dile exactamente: "Te escuchamos. Te creemos. Estamos contigo".

Reconoce su valentía. Compartir una historia de violencia significa dar el primer paso para romper el ciclo de maltrato. Tu labor consiste en creerle incondicionalmente y recordarle que ella no tiene la culpa del comportamiento de su agresor.

Plan de seguridad: Pasos estratégicos para proteger a una amiga en riesgo

Una vez que ofreces apoyo emocional, necesitas pasar a la acción estratégica. Ayuda a tu amiga a pensar cómo mantenerse a salvo. Juntas, pueden crear un plan de seguridad adaptado a su situación específica, especialmente si viven en la misma casa o enfrentan un riesgo inminente.

Pregúntale si cuenta con otros familiares o amistades de confianza con quienes pueda quedarse. Si ella lo permite, contacta a estas personas para organizar un refugio temporal seguro. También debes ayudarla a recopilar documentos importantes, dinero y artículos básicos en caso de que necesite salir de emergencia de su hogar.

No obstante, ONU Mujeres insiste en tener consentimiento de la víctima, ya que es necesario recordar que ella es quien conoce sus riesgos de seguridad y ella es quien debe tomar cualquier decisión sobre el abuso que sufre, por lo que no hay que tomar medidas unilateralmente.

Recursos y líneas de ayuda: Dónde acudir ante una situación de violencia

Finalmente, investiga las líneas de ayuda locales, organizaciones no gubernamentales y recursos legales disponibles en tu comunidad. Comparte esta información con ella cuando se encuentre en un entorno seguro. No la presiones para que tome decisiones apresuradas; acompáñala en su proceso y respeta sus tiempos. Tú puedes representar el apoyo crucial que ella necesita para recuperar su libertad y su paz.

