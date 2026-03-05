El largo camino por la equidad de derechos: Un siglo de conquistas en el voto, la ciencia y el liderazgo global

La lucha por los derechos de las mujeres no es una sucesión de eventos aislados, sino un hilo conductor que ha unido a generaciones en la búsqueda de la dignidad. Este camino cobró fuerza pública en julio de 1848, durante la Convención de Seneca Falls, donde se sembró la semilla de una exigencia que parecía imposible: el derecho a decidir el rumbo de las naciones.

Nueva Zelanda fue la primera en dar el paso en 1893, seguida años después por el Reino Unido en 1918, gracias al sacrificio de las sufragistas que enfrentaron huelgas de hambre para ser escuchadas.

Semillas de justicia: El eco de las voces que exigieron el derecho a decidir

En el mundo hispanohablante, figuras como la abogada Clara Campoamor lucharon para que la Constitución de la Segunda República española de 1931 reconociera a las ciudadanas. México, por su parte, alcanzó este hito tras una reforma constitucional en 1953, consolidando el derecho al voto federal en las elecciones de 1955.

Estos avances políticos encontraron un respaldo jurídico global en la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, instrumentos que por primera vez establecieron que el acceso a las garantías no debe conocer distinción de sexo.

Un escudo contra el miedo: La ley como refugio frente a la violencia

A mitad del siglo XX, la batalla se trasladó del ámbito público al privado, buscando la autonomía sobre el propio cuerpo y el entorno laboral. La aparición de la píldora anticonceptiva en 1960 permitió a las mujeres planificar su maternidad, lo que abrió las puertas de las universidades y oficinas de forma permanente.

Para 1963, se impulsaron leyes de remuneración justa, y en 1975, la Ciudad de México se convirtió en el epicentro de la discusión global al albergar la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer. Cuatro años después, nació la CEDAW, un documento que se convirtió en la verdadera carta de derechos fundamentales para el género femenino.

Dueñas de su propio camino: La revolución silenciosa en las aulas y el trabajo

El acceso al poder y la seguridad personal marcaron el cierre del milenio y el inicio del actual. En 1993 y 1994, tratados como el de Belém do Pará definieron la violencia de género como una violación directa a los derechos humanos, sacando del silencio un problema que antes era considerado doméstico.

Este cambio cultural permitió que mujeres como Ángela Merkel en Alemania o Michelle Bachelet en Chile lideraran sus países en 2005 y 2006. Más adelante, en 2017, el movimiento #MeToo rompió el silencio sobre el acoso laboral, preparando el terreno para que figuras como Kamala Harris llegaran a la vicepresidencia de Estados Unidos en 2021, y Claudia Sheinbaum asumiera la presidencia de México en 2024, rompiendo una inercia de 200 años.

Este progreso ha sido posible gracias al genio de mujeres que desafiaron sus propias realidades. Marie Curie tuvo que estudiar en una universidad clandestina en Polonia antes de ganar 2 Premios Nobel; Rosalind Franklin capturó la esencia del ADN en su "Foto 51" pese a trabajar en un entorno que la marginaba; y Clara Campoamor defendió el divorcio y el voto en una sociedad profundamente patriarcal.

Hoy, el color morado que inunda las calles cada marzo recuerda la sangre real y el instinto de libertad que las sufragistas de 1903 eligieron para decir que la esperanza, como la primavera, siempre vuelve a brotar.

