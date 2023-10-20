“Mi novio es Peso Pluma”: Pequeña asesinada en Teocaltiche era fan de Doble P

En las últimas horas se viralizó un video de la pequeña Daleyny Jakeline, la niña de 3 años que murió el día 9 de este mes cuando delincuentes atacaron a su familia en Teocaltiche, Jalisco; en la imagen se dice “novia” de Peso Pluma.

Ese municipio que es asolado por criminales que operan en Jalisco y Zacatecas, se dice que son del Cártel Jalisco Nuevo Generación (CJNG).

El video de la niña se viralizó porque en él, la pequeña Daleyny Jakeline dice que es novia del cantante Peso Pluma, quien interpreta corridos tumbados.

Daleyni Jakeline Colmenero Lozano, tenía tres años cuando un grupo armado acabó con su vida y la de su abuelito, se dice que el CJNG, misma que habría amenazado en Tijuana al cantante, fue el responsable del ataque en Teocaltiche.

La pequeña regresaba de una comida junto con sus abuelos maternos cuando hombres armados en una camioneta, abrieron fuego contra los transeúntes.

¿Cómo murió la pequeña Daleyni?

Daleyni y un joven de 21 años murieron en el instante del ataque en El Nejayote, en Teocaltiche, Jalisco. Mientras que sus abuelitos resultaron heridos en el lugar. El abuelo perdió la vida mientras recibía atención médica y la abuela estaba hospitalizada.

Maribel, es la abuela paterna de Daleyni y describe a la pequeña como una niña llena de vitalidad.

Con lágrimas en los ojos, Maribel, su abuela paterna muestra un video en el que la niña afirma que su novio es el cantante Peso Pluma: “Peso Pluma... Mi novio es Peso Pluma”, se escucha decir a la pequeña.

En memoria de Daleyni, los vecinos crearon un improvisado memorial en el lugar donde ocurrió la tragedia, el cual fue adornado con flores, veladoras, peluches y una fotografía de Daleyni.

