Buscan a Daniela Ramírez de 25 años desaparecida desde el 13 de enero

Con una manifestación pacífica vecinos, amigos y familiares de Daniela Guadalupe Ramírez de 25 años pidieron se le de atención a su desaparición, pues no se sabe de ella desde el viernes 13 de enero.

“Me duele mucho lo que está pasando que no se haya difundido el caso todavía como debería ser no es posible que ya tiene una semana de desaparecida y no tenemos información, que por favor volteen a ver este caso para que por favor encuentren a Daniela, su familia está desesperada,” declaró para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca, Arely, amiga de Daniela Ramírez.

El pasado 13 de enero Daniela Guadalupe Ramirez Gómez de 25 años, casada y con una hija de cuatro años, salió de su casa en la Colonia División del Norte en el municipio de Guadalupe, en Nuevo León, para ir a su trabajo, a la Colonia Tres Caminos del mismo municipio, sin embargo ya no regresó a su casa.

“Desde el viernes 13 de enero salió a trabajar y hasta ahorita no ha regresado, somos vecinos y estamos aquí pidiendo ayuda de gobierno de los ministeriales porque hasta ahorita ha sido escasa no se le ha apoyado a la familia estamos pidiendo justicia para que nos ayuden a encontrar a Daniela,” explicó una vecina de Daniela Ramírez.

Sus familiares pusieron la denuncia en la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y se publicó el reporte de búsqueda donde se pide la colaboración de la ciudadanía para localizar a Daniela, pues ya tiene siete días de haber desaparecido.

La tarde de este jueves vecinos y familiares de la mujer desaparecida realizaron una protesta pacífica en una plaza de la Colonia Arboledas del Oriente, lugar donde Daniela Ramírez creció con su familia.

Ahí las mujeres clamaron justicia ya que aseguran que el proceso de búsqueda ha sido muy lento por parte de autoridades de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León.

“Ni resultados ni nada nadie nos ha apoyado a la familia, prácticamente está sola, tiene una niña pequeña que la está esperando,” finalizó una de las vecinas de Daniela Ramírez.

Las feministas lanzaron consignas y sostenían globos de color violeta.