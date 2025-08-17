¡Evita dañar tu celular! Por esta razón no debes dejar conectado tu cargador todo el día

Millones de personas suelen dejar el cargador conectado a lo largo del día; sin embargo, esta pequeña acción podría convertirse en un riesgo para los celulares, pero ¿qué daños puede provocar? Esto dicen los expertos.

¿Por qué no debes dejar conectado tu celular todo el día?

¡Cuida tus dispositivos! Expertos aseguran que dejar conectado el cargador todo el día podría desgastar los componentes internos de los dispositivos; recordemos que estos suelen consumir energía de aproximadamente 0.2 watts por hora.

Otra de las consecuencias están el deterioro del cable, así como el desgaste de las clavijas de conexión y la reducción de la vida útil del cargador.

Además, dejarlo conectado a lo largo del día, puede ocasionar sobrecalentamiento o cortocircuitos que, en casos muy extremos, podrían provocar graves incendios. Factores extremos como altas temperaturas, instalaciones eléctricas defectuosas o enchufes en mal estado, pueden aumentar el riesgo.

Consejos para cuidar el cargador de tu celular

¡Toma nota! Expertos compartieron algunas recomendaciones para prolongar la vida útil del cargador de tu celular u otros dispositivos; así puedes reducir los riesgos.



Evita que los cables se doblan

Usa el cargador original

Al terminar de cargar el celular desconéctalo

desconéctalo No uses los cables dañados

No utilices el celular mientras lo estás cargando

Además, se recomienda utilizar un multicontacto para mejorar la seguridad de tus dispositivos.

¿Qué hacer si tu celular se calienta?

El calor puede afectar significativamente el funcionamiento de los celulares, así como daños significativos en la batería, pantalla y otros componente internos de los dispositivos electrónicos, entre otras cosas, pero ¿qué puedo hacer si mi dispositivo se sobrecalienta?

Lo primero que debes hacer es desactivar las funciones que gasten más recursos, pues suelen ejecutarse en segundo plano y consumir mucha batería, un ejemplo son el GPS y el Bluetooth.

Déjalo reposar unos minutos en una zona sin sol, para que pueda regular su temperatura. Se recomienda bajar el brillo de la pantalla. Para protegerlo te compartimos las siguientes recomendaciones:

