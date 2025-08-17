VIDEO: Policías del Metro CDMX patean a hombre en estación Guerrero

El Metro CDMX volvió a estar en el ojo público, en esta ocasión no fue por retrasos en sus trenes, ni por cortocircuitos o inundaciones en sus instalaciones, sino por la agresión de elementos de la Policía Bancaria a una persona.

VIDEO: Policías golpean a persona en estación Guerrero del Metro CDMX

En un video compartido por el usuario “wolf18101", se puede observar a tres elementos de seguridad del Metro CDMX rodear a un hombre que aparentemente estaba en el piso, lo que pareciera ser una “escena normal” cambia de un momento a otro cuando dos policías patean al individuo para posteriormente retirarse.

Metro CDMX investiga presunta agresión de policías a usuario

Tras viralizarse el video en que un hombre es pateado, el Metro de la Ciudad de México informó que elementos de seguridad retiraron a un hombre que presuntamente estaba en estado de ebriedad en la estación Guerrero de la Línea 3, luego de que agrediera verbalmente a otros usuarios y se negara a colaborar con el personal.

“A petición de los usuarios, elementos de seguridad retiraron a una persona en presunto estado de ebriedad en la estación Guerrero de la Línea 3, quien se encontraba agrediendo verbalmente a los usuarios y se mostró renuente con el personal de seguridad”, escribieron.

De igual forma, la Unidad de Contacto del Secretario SSC CDMX invitó a los que presenciaron esta agresión a presentar su queja ante asuntos internos, mismo que se ubica en la Colonia Juárez, en calle Liverpool #136.

Los números de contacto son: 5589571200, 5589571201 o 52425100 ext. 1121 y 1122.

Redes sociales reaccionan a agresiones de policías en Metro CDMX

La respuesta no se hizo esperar por parte de los internautas, quienes cuestionaron la forma en que “retiraron” a la persona, además hicieron un llamado al director del metro, Adrián Rubalcava, para tomar acciones inmediatas sobre el ataque.

“Estaremos muy atentos ,por qué esto no está bien ,se supone que están para salvaguardar no para agredir o lastimar”, dijo una usuaria en la red social TikTok.