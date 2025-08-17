Marcha por Palestina deja dos policías lesionados en el centro de CDMX
Marcha por Palestina, avanza por Av. Juárez para exigir fin de ataques en Gaza; protestarán en la Cámara de Diputados en CDMX, deja dos policías heridos.
Este domingo 17 de agosto, sobre la Avenida Juárez, en la Ciudad de México (CDMX), realizaron una marcha para exigir que Israel detenga los ataques contra Palestina y permita el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza.
Los manifestantes planean llegar al primer cuadro de la capital y concentrarse frente a la Cámara de Diputados, donde también exigirán el cese de relaciones diplomáticas entre México e Israel. Hasta el momento, se reportan dos policías lesionados durante la movilización.
