Marcha por Palestina deja dos policías lesionados en el centro de CDMX

Marcha por Palestina, avanza por Av. Juárez para exigir fin de ataques en Gaza; protestarán en la Cámara de Diputados en CDMX, deja dos policías heridos.

Manifestación por Palestina en Av. Juárez deja policías heridos en el centro de CDMX
Manifestación por Palestina en Av. Juárez deja policías heridos en el centro de CDMX|Especial
Escrito por: Alejandra Gómez

Con información de: Rubén Mendoza

Este domingo 17 de agosto, sobre la Avenida Juárez, en la Ciudad de México (CDMX), realizaron una marcha para exigir que Israel detenga los ataques contra Palestina y permita el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza.

Los manifestantes planean llegar al primer cuadro de la capital y concentrarse frente a la Cámara de Diputados, donde también exigirán el cese de relaciones diplomáticas entre México e Israel. Hasta el momento, se reportan dos policías lesionados durante la movilización.

