Darya Dugina, hija de aliado de Putin, muere en atentado explosivo

Darya Dugina, hija de un ideólogo ruso ultranacionalista que aboga por que Rusia absorba a Ucrania, murió en un presunto ataque con coche bomba en las afueras de Moscú el sábado por la noche, dijeron investigadores estatales rusos el domingo 21 de agosto.

Dugina era hija del destacado ideólogo Alexander Dugin y murió luego de que un presunto artefacto explosivo detonara en el Toyota Land Cruiser en el que viajaba, dijeron investigadores de la región de Moscú en un comunicado.

La agencia estatal de noticias TASS de Rusia citó a Andrei Krasnov, alguien que conocía a Dugina, diciendo que el vehículo pertenecía a su padre y que probablemente él era el objetivo previsto.

Padre e hija asistían a un festival en las afueras de Moscú y Dugin decidió cambiar de automóvil en el último minuto, informó el periódico del gobierno ruso Rossiiskaya Gazeta.

Las imágenes de televisión que acompañan a la declaración mostraban a los investigadores recogiendo escombros y fragmentos del lugar donde el coche bomba fue detonado.

Los investigadores, que describieron a Darya Dugina como periodista y experta política, dijeron que habían abierto un caso de asesinato y que realizarían exámenes forenses para tratar de determinar exactamente qué había sucedido cuando el coche bomba fue detonado.

Dijeron que estaban considerando "todas las versiones" a la hora de determinar quién era el responsable del crimen.

🇷🇺 Daria Dugina, hija del influyente ideólogo Alexander Dugin, murió anoche en un atentado con coche bomba en las afueras de Moscú. Se cree que el objetivo era su padre, que decidió a última hora no subirse en el mismo vehículo.pic.twitter.com/kLQeTQJTPs — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) August 21, 2022

¿Quién es Alexander Dugin, padre de Darya Dugina?

Alexander Dugin, el padre de Darya, ha defendido durante mucho tiempo la unificación de los territorios de habla rusa y otros en un vasto nuevo imperio ruso.

Quiere que ese imperio incluya a Ucrania, donde las fuerzas rusas están llevando a cabo lo que Moscú llama una "operación militar especial" para desmilitarizar Ucrania.

La influencia de Dugin, que está en una lista de sanciones de Estados Unidos, sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, ha sido objeto de especulación, y algunos observadores de Rusia afirman que su influencia es significativa y otros la califican de mínima.

Darya Dugina, que también se apellidaba Platonova y según los medios estatales rusos tenía 30 años, apoyó ampliamente las ideas de su padre y apareció en la televisión estatal por derecho propio para ofrecer su apoyo a las acciones de Rusia en Ucrania.

En una declaración en marzo, el Tesoro de Estados Unidos dijo que Dugina, editor en jefe del sitio web United World International, que ha sugerido que Ucrania "perecería" si es admitida en la alianza militar de la OTAN, había sido incluida en una lista de sanciones de Estados Unidos.