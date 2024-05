Date Cuenta | Ola de calor en México, ¿y qué estamos haciendo para combatirlo?

Hoy no les vengo a hablar de política ni voy a criticar al gobierno ¿Y saben por qué? Porque tengo un friego de calor.

¡La cosa está para derretirse y eso que yo soy de Monterrey y debería estar acostumbrado!

Y cuando uno ve lo que está pasando en México y el mundo, sólo puede llegar a una conclusión: ¡Ya nos fregamos el termostato del planeta!

Cada vez nos enfrentamos más seguido a titulares que nos informan de olas de calor interminables, de temperaturas que rompen una y otra vez los récords históricos de calor, de sensaciones térmicas infernales e inhumanas.

Esto no es nada nuevo. Desde hace años los científicos nos han advertido que estamos llegando a un punto de no retorno; que el planeta no aguanta tantas emisiones de carbono en la atmósfera.

¿Y qué hemos hecho como humanidad? A grandes rasgos, seguir contaminando como si no hubiera bronca.

Y aunque México no es de los países que más contaminan en el mundo, tampoco cantamos mal las rancheras: cada año deforestamos más y más nuestros bosques. Seguimos quemando carbón y petróleo como si no hubiera mañana. Y estamos explotando nuestras reservas de agua hasta agotarlas.

¡Así no se puede, raza!

Los peligros de esto van más allá de que tener que gastar nuestra quincena en un minisplit: las altas temperaturas están causando cada vez más muertes, le está dando en la madre a los corales y otros ecosistemas; y entre más suban las temperaturas, más probable es se transmitan enfermedades y que haya una nueva pandemia.

¿Y entonces qué podemos hacer nosotros?

Más allá de tener conciencia de nuestro impacto en el medio ambiente, debemos ejercer nuestro voto de manera responsable e inteligente, no solo en estas próximas elecciones, sino en todas las elecciones que sigan.

Votar por personas que no sean escépticas hacia el cambio climático y se tomen en serio este asunto.

Votar por aquellos que nos quieran llevar al futuro de las energías renovables y que rompan con el pasado de quemar carbón y combustóleo.

Votar por quienes tengan planes reales para explotar el potencial que tiene México para ser potencia global en energías verdes.

Esto es responsabilidad de todos.

¡Por lo pronto, dejen que les advierta algo: ¡Esto se va a poner peor!

Y como dijo mi amiga y colega Lucy Bravo: ¡Este año podría ser el MENOS caluroso del resto de nuestras vidas!

¡Ay goey!

¡Y date cuenta, compadre!