¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del jueves 27 de abril

Esta es la mañanera de AMLO para este jueves 27 de abril de 2023, la cual se llevó a cabo por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, esto a causa de la salud de AMLO. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Cabe destacar que en la tarde del pasado miércoles 26 de abril, el presidente López Obrador hizo una aparición en video, donde aseguró que se encuentra bien.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

Adán Augusto López habla acerca de reaparición de AMLO

Adán Augusto López señaló de "lamentable" de aquellos que hicieron una campaña de odio contra el presidente López Obrador, tras dar a conocer su tercer contagio por Covid-19. En ese sentido, aseguró que antes del fin de semana reanudará sus actividades de forma ordinaria.

Asimismo, aseguró que el día de ayer le mostró el resumen de las 16 iniciativas que se discutieron en la Cámara de Diputados.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ ha dialogado con su secretario de Gobernación, @adan_augusto sobre reformas hechas en San Lázaro pic.twitter.com/0mleQuNus4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 27, 2023

Adán Augusto López habla sobre campañas de las corcholatas rumbo a las elecciones 2024

El secretario de Gobernación aseveró que la mañanera de AMLO no es el momento adecuado para hablar sobre las campañas de las corcholatas rumbo a las elecciones 2024 y el proceso interno para elegir a la candidata o candidato.

Reunión con gobernadores en Palacio Nacional

Adán Augusto López dijo que en la reunión del pasado miércoles 26 de abril el tema que sostuvo la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y los gobernadores fue de "generalidades" y se abordó el diagnóstico en torno a la estrategia Nacional de Seguridad.

Adán Augusto habla acerca de los videos de la tragedia en estación del INM en Ciudad Juárez

El pasado 26 de abril se dieron a conocer 16 horas de videos que narran paso a paso cómo ocurrió la tragedia en la estación del INM en Ciudad Juárez. Ante esto, el secretario de Gobernación dijo que era necesario que este material deba ser entregado a la carpeta de investigación del caso.