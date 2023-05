¿Qué aprobaron los diputados en sesión maratónica?

Después de la sesión maratónica en la Cámara de Diputados, los legisladores aprobaron diversas reformas, esto debido a la próxima conclusión de periodo ordinario de sesiones.

Las reformas fueron en su mayoría aprobadas vía “fast track”, es decir, no pasaron por un análisis y aprobaciones previas en sus respectivas comisiones, a lo que los diputados de la oposición calificaron como un “albazo”.

¿Cuánto duró la sesión en San Lázaro?

Desde este martes 25 de abril por la mañana, hasta medio día del miércoles 26 de abril se llevó a cabo esta extensa sesión, donde se aprobaron diversas disposiciones y reformas de los temas más variados.

Este miércoles, a las 5 de la tarde, los legisladores de la Cámara Baja continúan en una nueva sesión donde tratarán diversos dictámenes en donde destaca la discusión y sometimiento a votación de la designación de los titulares de los órganos internos de control de 5 órganos autónomos: INEGI, IFT, Fiscalía General de la República, INAI y CNDH.

¿Qué se aprobó en la sesión maratónica?

Entre lo que se aprobó fue la extinción del INSABI, cuyas funciones serán absorbidas por IMSS-Bienestar, así mexicanos que no cuenten con seguridad social puede acudir a esta institución. Esta reforma fue aprobada vía fast track y se modificó para tal efecto la Ley General de Salud.

Otra reforma destacada que se aprobó en esta larga jornada fue la que contempla hasta nueve años de cárcel para quienes roben o extorsiones a ciudadanos con préstamos de fácil acceso a través de aplicaciones y páginas web fraudulentas, los llamados montadeudas, cuyos métodos consisten en solicitar al cliente información privada como contactos de sus teléfonos celulares, fotografías y videos.

Una reforma que destaca fue la expedición de una nueva Ley Ley en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías, e Innovación, la cual desaparece al Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), por lo que se establece un nuevo esquema de otorgamiento de becas de posgrado e investigación.

Con 257 votos a favor, 208 en contra y dos abstenciones, el Pleno avala lo siguiente:https://t.co/xZaqChiH2B — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 26, 2023

En lo que se refiere al Tren Maya y otras vías de comunicación, la mayoría morenista en la Cámara de Diputados aprobaron reformas que fan al gobierno federal la titularidad permanente e indefinida de las asignaciones de vías de comunicación férrea.

Diputados aprobaron reformas que transfieren los recursos que recibe el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), por concepto de derechos de visitantes extranjeros, a un fideicomiso especialmente destinado para obras aeroportuarias, aeronáuticas y ferroviarias, como el Tren Maya.

También los legisladores aprobaron la desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, la cual tenía 20 años en operación, pero que por la situación económica de la institución, con una cartera vencida que asciende a 8 mil 454 millones de pesos.

Los legisladores avalaron transferir a la Secretaría de la Función Pública (SFP) facultades para la contratación de bienes y servicios que actualmente tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Con 260 votos a favor se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Tras más de 24 hora, la Cámara de #Diputados concluyó su sesión con la aprobación del dictamen que faculta a la @SFP_mx para que contrate #servicios de la @Hacienda_Mexico.https://t.co/IGI1Bl1vmY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 26, 2023

También faculta a la SFP para rediseñar a los órganos internos de control, a través de modificaciones en su estructura, y establece que sus titulares serán designados de manera directa.

Diputados reformaron la Ley General de Bienes Nacionales que tiene por objeto disminuir las pérdidas económicas en la venta de inmuebles del Estado que no salgan en una primera y segunda licitación. Con esta modificación a la ley se prevé que cuando un bien federal no sea enajenado en una segunda licitación el valor base se mantenga en el 95 por ciento, con esto la perdida solo sería de un 5 por ciento y no de un 20 como establece actualmente el marco normativo.