VIDEO: AMLO reaparece y confirma que se desvaneció tras contagio de Covid-19

Tres días después de que se confirmaran los problemas de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el mandatario de México reapareció en video este miércoles 26 de abril y confirmó su contagio de Covid-19; sin embargo, en el informe dio a conocer que en medio del malestar sufrió un desvanecimiento que provocó atenciones médicas especializadas.

“Estoy bien, tengo Covid-19, se me complicó porque me fui a una gira muy intensa”, comenzó a explicar AMLO durante el relato desde Palacio Nacional. “Hubo cambio de clima, fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, estuve en Cancún, en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión”.

AMLO se desvaneció en Mérida, Yucatán, durante su gira del Tren Maya

Posteriormente, López Obrador explicó que durante una junta se desvaneció y relató que ocurrió durante una conversación como si se quedara dormido:

“Estando en una reunión con ingenieros mexicanos, evaluando el Tren Maya y con otros ingenieros públicos, pues como que me quede ‘dormido’. Fue una especie de ‘váguido', hablando coloquialmente y llegaron de inmediato los médicos para atenderme, NO perdí el conocimiento”, sentenció el mandatario durante su explicación este miércoles; sin embargo, confirmó su desmayo transitorio por la baja de presión.

¿Cuál es el estado de salud de AMLO?

Luego de exigir a los médicos correspondientes que lo atendieran en la zona, el presidente AMLO aseguró que “no hubo ninguna afectación en el corazón ni en el cerebro”, por lo que decidió trasladarse a la Ciudad de México en una ambulancia aérea, donde aseguró que se encontraba consciente y que no fue trasladado en camilla.

“Empezaron las especulaciones, porque mis adversarios tienen mucha imaginación”, comenzó a describir posteriormente López Obrador en el comunicado. “Han dicho muchísimas cosas; que me dio un derrame cerebral, que aquí en Palacio (Nacional) están médicos especialistas de cardiología del Hospital Militar, y no es así. Afortunadamente estoy muy bien y estoy trabajando”, confirmó el titular del Ejecutivo Federal, quien confirmó su contagio de Covid-19.

El muerto que vois matais goza de cabal salud AMLO

Fue durante la noche del pasado domingo 23 de abril cuando los canales oficiales de Andrés Manuel López Obrador confirmaron que se suspende su gira por el Tren Maya debido a un contagio de Covid-19.

“Ni modo, amigas y amigos: salí positivo a Covid-19. No es grave. Mi corazón está al 100 y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México y de lejitos festejo los 16 años de Jesús Ernesto. Me guardaré unos días. Adán Augusto López encabezará las mañaneras. Nos vemos pronto”, escribió en su momento AMLO.