VIDEO: Debanhi estaba en sus cinco sentidos y con ganas de vivir: papá

Debanhi Escobar Bazaldúa estaba en sus cinco sentidos y tenía ganas de vivir cuando desapareció y posteriormente perdió la vida a causa de asfixia por sofocación, aseguró su papá, Mario Escobar quien indicó que el caso de la joven es, sin lugar a dudas, un feminicidio.

A través de un video difundido en su canal de YouTube, el papá de Debanhi reiteró su exigencia de justicia para su hija y pidió a la Fiscalía del Estado de Nuevo León que se consideren las renuncias de los especialistas que realizaron la primera necropsia a su hija y que determinaeon una causa distinta de su muerte.

Las negligencias, dijo, “deben tener consecuencias, esas personas deben ser destituidas por negligentes, por su omisión”, indicó.

Tras decirse frustrado por la serie de negligencias que han ocurrido a lo largo de la investigación, Mario Escobar también agradeció a todas las personas que lo han acompañado junto a su familia desde la desaparición de la joven de 18 años en el municipio de Escobedo en Nuevo León.

Ofreció su postura ante la revelación de los resultados del último dictamen practicado al cuerpo de Debanhi, en el que participaron especialistas nacionales e internacionales.

“En esta diligencia se tocaron cuatro puntos, determinaron las causas de la muerte, los peritos que hicieron estos trabajos bueno determinaron que en estas cuatro situaciones que ellos dijeron se podrían tomar como un feminicidio a mi criterio”, indicó.

Confirmó que se descarta la asfixia por sumersión, es decir Debanhi no tenía agua en los pulmones cuando fue encontrada el pasado 22 de abril en una cisterna dentro del motel Nueva Castilla.

El papá de Debanhi insistió en que “los resultados de hoy son el ejemplo de cómo las omisiones de las instituciones tienen que ser tomadas en consideración para no afectar el derecho a la verdad. Nuestra lucha no es económica no es lucrativa por lo que les pedimos respeto y solidaridad en nuestro duelo, nosotros somos personas que predican la paz”.

“Vamos a ser sus padres toda la vida Dolores y yo, que nuestro compromiso con ella no ha terminado, estamos haciendo justicia y aportar para apoyar a la nación, al estado de Nuevo León y de México. Le decimos que nos encontraremos en el cielo cuando Dios quiera para volver a ser una familia y ayudarla a cumplir con todos sus sueños”, dijo en su video.

Finalmente, reveló que Debanhi no ingirió nada la noche en que desapareció, que estaba en sus cinco sentidos y con ganas de vivir, portaba su cubrebocas cuando fue captada por las cámaras de video del lugar en donde desapareció.