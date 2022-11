Papás de Debanhi procederán legalmente contra payaso “Platanito”

Luego de los chistes que hizo el payaso “Platanito” en uno de sus espectáculos sobre la muerte de Debanhi Escobar, los padres de la joven Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, advirtieron que procederán legalmente contra Sergio Verduzco, nombre real del comediante.

A través de una transmisión en redes sociales, Mario Escobar criticó que el comediante haya hecho bromas sobre la desaparición y fallecimiento de su hija Debanhi y lo acusó de lucrar con el dolor de las víctimas, incluso recordó la burla que hizo el payaso de los niños de la Guardería ABC.

“El día de hoy nos enteramos que suben un video, un personaje llamado Plátano o Platanito, pues es una persona que se dedica a hacer chistes, que se dedica a lucrar con el dolor ajeno como mucha gente lo hace. Ahora nos toca a nosotros responderle a este señor, que estamos molestos con él... Estamos en un litigio, en un peritaje, confiando en las autoridades y tú no tienes más material. Yo no sé si andabas drogado o intoxicado, ahí está el video en las redes sociales”, dijo el papa de Debanhi.

Dolores Bazaldúa cuestionó que “Platanito” haga comedia a costa de personas que han fallecido; “Como madre estoy enojada, cuando yo lo escuché me molesté mucho... Él hace su show y lucra con el dolor de las personas que hemos pasado por esta situación y creo que no está correcto señor Platanito, yo creo que no se ha puesto en los zapatos de nosotros, si estuviera en nuestro lugar yo creo que le molestaría”.

Los papás de Debanhi recordaron que este mismo comediante, en 2012, fue sumamente criticado por hacer chistes sobre la tragedia de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños.

“Platanito, estamos molestos contigo por revictimizar a Debanhi , por hacer chistes que no vienen al caso, tenemos el video, vamos a hablar con nuestros abogados, vamos a proceder y le solicito y le pido a la gente que o siga este tipo de situaciones, son cosas muy delicadas, son feminicidios, sigue habiendo feminicidios, sigue habiendo desaparecidos, las fiscalías nos siguen mintiendo, en Nuevo León, en Morelos, en Ciudad Juárez, en Tamaulipas, siguen jugando con los dolores ajenos de la gente...”, dijo el padre de Debanhi.

CONAVIM exige disculpa de “Platanito”

Ante esta situación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) condenó las expresiones hechas por el payaso y exigió una disculpa pública para la familia de la víctima.

A través de su cuenta de Twitter, el organismo indicó:

“Desde la #CONAVIM reprobamos la burla de la tragedia ocurrida a Debanhi. Exigimos una disculpa pública del payaso “Platanito” por la burla que hizo y se baje inmediatamente de las redes este mensaje”, se lee en el mensaje.