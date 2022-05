A un mes del misterioso caso Debanhi, la fiscalía no sabe qué pasó

A un mes de su desaparición, la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres en Nuevo León, aún no determina qué le pasó Debanhi Escobar, joven de 18 años estudiante de Derecho, tras acudir a una fiesta y ser encontrada sin vida en el fondo de una cisterna del motel Nueva Castilla.

La encargada de la fiscalía, Griselda Núñez admitió que a un mes de la misteriosa desaparición de Debanhi continúan las investigaciones, el análisis de los videos y los dictámenes que han resultado de reconstruir esos minutos en los que sucedió la desaparición y posterior muerte de la joven.

Dijo que a 30 días de lo ocurrido, están pendientes por concluir los dictámenes de la mecánica de hechos para determinar las causas y condiciones por las que Debanhi perdió la vida.

Sobre la pareja que fue captada afuera del motel Nueva Castilla, la funcionaria dijo que ya fue identificada y que se descarta alguna vinculación o relación con el caso Debanhi , incluso aseguró que se ha agotado esa línea de investigación mediante el testimonio de las personas que llegan en el vehículo de alquiler pues se conoció su punto de partida y donde finaliza el viaje.

Incluso, aseguró que la cámara de la pluma del motel registró una cronología y a corroborar esa información, se descartó esa investigación.

Al ser cuestionada en Hechos AM sobre qué se sabe entonces de lo que pasó con Debanhi Escobar Bazaldúa, Griselda Núñez dijo que no hay ninguna línea de investigación que determine lo que pasó aquella madrugada y precisó que antes de establecer a un responsable, es necesario saber cómo sucedieron los hechos y en el resultado se determina quién o quiénes participaron.

En entrevista en @HechosAM, la fiscal especializada en feminicidios en NL, Griselda Núñez, señaló aún no hay línea de investigación clara por la muerte de Yolanda Martínez.



Aseguró que se trabaja con expertos internacionales para poder enviar muestras del cuerpo.

“De qué la mataron sí, sí la mataron”: papá de Debanhi

Mario Escobar, padre de Debanhi, la joven de 18 años que desapareció el 9 de abril en Escobedo, Nuevo León y fue localizada el día 21 del mismo mes dentro de una cisterna en el Motel Nueva Castilla, reafirmó que a su hija la mataron y su cuerpo fue sembrado en la cisterna donde fue hallado.

Por ello exigió la verdad a la Fiscalía, mediante un video que publicó a través de su plataforma digital. El padre de la joven aseguró que con la necropsia que mandó realizar, se obtendrán más detalles del caso.

“De qué la mataron sí, sí la mataron; de qué la plantaron sí, sí la plantaron no puede ser otra cosa. Ahora dice la licenciada Griselda (Núñez, Fiscal Especializada en Feminicidios y Delitos Contra las Mujeres) que no era Debanhi la del video cuando todos vemos que sí es y coincide con los minutos. Ahora resulta que la llevó un taxi o... algún carro de aplicación y que ya se checaron pericial ¿ahí sí lo checan? no han checado habitaciones de porque están muy contaminada las habitaciones y ¡a mí qué!, quiero respuestas”, expresó Mario Escobar .

Mediante un video publicado en redes sociales, la mamá de Debanhi, Dolores Bazaldúa, habló por primera vez de la muerte de su hija, pidió respeto a su memoria y dijo no descansarán hasta hacer justicia por la muerte de su hija e hizo un llamado a los jóvenes que quieran divertirse de fijarse bien de las personas con las que salen y hacer caso a los consejos de los padres.