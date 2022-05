VIDEO: “De qué la mataron sí, sí la mataron”, papá de Debanhi

Mario Escobar, padre de Debanhi, la joven de 18 años que desapareció el 9 de abril en Escobedo, Nuevo León y fue localizada el día 21 del mismo mes dentro de una cisterna en el Motel Nueva Castilla, reafirmó que a su hija la mataron y su cuerpo fue sembrado en la cisterna donde fue encontrado. Por lo que exigió la verdad a la Fiscalía, en un video que publicó a través de una plataforma digital, el padre de la joven aseguró que con la necropsia que mandó realizar, se obtendrán más detalles del caso.

“De qué la mataron sí, sí la mataron; de qué la plantaron sí, sí la plantaron no puede ser otra cosa. Ahora dice la licenciada Griselda (Núñez, Fiscal Especializada en Feminicidios y Delitos Contra las Mujeres) que no era Debanhi la del video cuando todos vemos que si es y coincide con los minutos. Ahora resulta que la llevó un taxi o una este algún carro de aplicación y que ya se checaron pericial ¿ahí sí lo checan? no han checado habitaciones de porque están muy contaminada las habitaciones, y a mí qué, quiero respuestas,” expresó Mario Escobar, padre de Debanhi.

Mediante un video publicado en redes sociales, la mamá de Debanhi, Dolores Bazaldúa, habló por primera vez de la muerte de su hija, pidió respeto a su memoria, ya que se ha dicho mucho del caso, señalando a Debanhi con adicciones y problemas, dijo no descansarán hasta hacer justicia por la muerte de su hija e hizo un llamado a los jóvenes que quieran divertirse de fijarse bien de las personas con las que salen y hacer caso a los consejos de los padres.

Mario Escobar QUEREMOS LA VERDAD 9 de Mayo 2022

“Le han puesto muchos calificativos a mi hija ahora ella no se puede defender en los audios en los videos escucho muchas cosas en las que dicen ella era la que se drogaba, ella era la que compró el vodka, ella era la de todo, desgraciadamente ella no está para defenderse; es una pesadilla que quisiera que ya terminara a todos los jovencitas, jovencitos que quieren divertirse, háganlo pero todo con moderación fíjense con quien van a las fiestas,” declaró Dolores Bazaldúa, mamá de Debanhi Escobar.