VIDEO: Nadie revisó zona de cisternas donde hallaron a Debanhi, fiscal

A 23 días de la muerte de Debanhi Escobar Bazaldúa y luego de diversas revisiones en el motel Nueva Castilla, se informó que la zona de cisternas en donde fue encontrado el cuerpo de la joven de 18 años no había sido revisada por ninguna persona, o al menos así lo marcan las bitácoras de la Fiscalía del estado.

Así lo dio a conocer la Fiscal Especializada en Feminicidios y Delitos Contra las Mujeres de Nuevo León, Griselda Núñez Espinoza, quien informó que ya fueron asegurados cinco vehículos e igual número de personas fueron entrevistadas luego de haber sido identificadas por los videos que los captaron afuera del hotel Nueva Castilla la noche que desapareció Debanhi.

La fiscal especializada informó que de acuerdo con los peritajes que ya se tienen, nadie revisó las cisternas donde fue encontrado el cuerpo de Debanhi, no está registrado en las bitácoras, los trabajadores no reportaron su existencia... No está documentado que se haya revisado esa área”, indicó la funcionaria quien precisó que se realizan las investigaciones para fincar responsabilidades en caso de haberlas.

En conferencia de prensa, esta mañana la funcionaria fue cuestionada sobre los resultados de las pruebas toxicológicas de Debanhi y la fiscal insistió en que debido a la falta de sangre en su cuerpo no se pudieron realizar estos exámenes pero no descartó otros estudios para determinar estos resultados.

“La investigación ha continuado con perspectiva de género... y se han revisado diferentes videos, se han revisado todas y cada una de las cámaras que se tienen en conocimiento y en alcance de esta autoridad y nos ha permitido verificar momento a momento a las personas que en ella participan”, sostuvo.

#ÚLTIMAHORA Sobre el caso Debanhi, la Fiscalía asegura que nunca revisaron las cisternas

Sobre la persona que se puede ver en el video dijo que se trata de un hombre y que se realizan investigaciones de apoyo y solicitudes de información a diferentes empresas de transporte para verificar no solo ese momento sino todas las corridas y verificar con certeza el tiempo que las personas pudieron haberse acercado al lugar.

La fiscal reveló que hasta el momento en los videos que han sido revisados no se tiene una información positiva sobre la aparición de Debanhi afuera del hotel o alguna relación con el vehículo misteriosos detectado afuera del motel.