¿Qué pasó en la Línea 9? Persecución deja un taxista lesionado; presuntos agresores ingresan al Metro

Una persecución en calles de la alcaldía Iztacalco terminó en una escena de violencia que se extendió hasta la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México (CDMX), donde un taxista resultó herido. De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos agresores habrían ingresado a las instalaciones del transporte público tras el ataque, lo que generó una intensa movilización de autoridades en la zona.

Persecución deja un hombre lesionado cerca de la Línea 9

Una agresión directa con disparos de arma de fuego movilizó a cuerpos de emergencia y seguridad en la alcaldía Iztacalco, luego de que un hombre fuera atacado mientras se encontraba a bordo de su vehículo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron en la calle Goma, en la colonia Granjas México, donde un hombre de 52 años de edad fue agredido con disparos de arma de fuego mientras estaba a bordo de una camioneta color gris con placas del estado de Morelos.

La #SSC informa:



Personal de la #SSC tomó conocimiento de una agresión directa con disparos de arma de fuego en contra de un hombre de 52 años de edad que se encontraba a bordo de una camioneta color gris con placas de circulación del estado de #Morelos, en la calle Goma, de la… pic.twitter.com/uYBZsCj89o — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 17, 2026

Al sitio acudieron paramédicos, quienes valoraron al lesionado y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica. En tanto, se notificó al agente del Ministerio Público para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Como parte del seguimiento a los probables responsables, autoridades analizaron las cámaras de videovigilancia y determinaron que los agresores abandonaron las dos motocicletas en las que viajaban e ingresaron a las instalaciones del Metro, por lo que se mantiene un operativo de búsqueda para su localización.