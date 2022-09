En defensa propia asesina a su esposo en Monterrey; sale en libertad

Una mujer fue detenida en Monterrey por asesinar a su esposo al ser víctima de violencia familiar. Un juez la dejó en libertad al determinar defensa propia.

Asesinó a su esposo quien la maltrataba; determinan legítima defensa

Los hechos se registraron en la colonia Estanzuela, al sur de Monterrey, el pasado 11 de septiembre cuando el esposo llegó ebrio y drogado a su casa y comenzó a golpearla junto con su hija.

“La señora Maqueda participó en hechos que concluyeron con la vida de una persona que era su pareja, los hechos se dieron el sábado 11 de septiembre en su domicilio ahí ella participó en los hechos porque era víctima de violencia familiar. Cuando ella llega al domicilio fue agredida por esta persona por su pareja y al repeler la agresión en el forcejeo finalmente utilizó lo que tenía a la mano que en este caso era un cable de un aparato eléctrico y con ese cable digamos que terminó con la vida de esta persona”, detalló el abogado Juan Leal Rodríguez.

Sus abogados explicaron a detalle la sentencia y porqué salió en libertad.

“Cuando se dan ciertas circunstancias como en el presente caso, que ella no provocó la agresión si no la repelió, cuando esos hechos se dan porque se tenía en riesgo la vida de esta persona y en este caso también de su familia y esa agresión fue inminente y directa y no podía haber sido repelida de otra manera entonces se dan las causas de justificación”, detalló el litigante.

Fue en defensa propia

El licenciado Francisco González comentó que el juez que llevó el caso fue de gran ayuda para haber analizado con detenimiento el caso y así ver que en todo momento ella aplicó la legítima defensa y analizó el caso con perspectiva de género.

“Claro que hay que analizarlo y verlo con perspectiva de género porque siempre las mujeres han sido las agredidas de estas situaciones ahora hay tesis de juridprudencia de la Suprema Corte que establece que deben analizarse los temas con perspectiva de género; sin embargo, ese no fue el elemento actoral, si no el hecho de que ella fue agredida previamente”.

Tras analizar a fondo el caso se le dio la libertad a la afectada, ya que todas las pruebas indicaron que ella solo quería defenderse ya que llevaba meses sufriendo de maltratos por parte de su esposo.