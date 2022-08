Video: Defiende a mujer y en venganza lo atropellan en Tijuana

Luego de que un hombre falleciera al ser atropellado tras defender a una mujer que estaba siendo agredida en las inmediaciones de un reconocido bar ubicado en zona rio, en Tijuana, Baja California, la Secretaría de Seguridad Pública municipal dio a conocer que se están investigando videos para dar con los responsables de este asesinato.

“No solo se trataba de atropellamiento y había otros daños que nos referían que eran una circunstancia mayor, y ya con las propias entrevistas de las personas que estuvieron ahí, nos dimos cuenta que se trató de un homicidio, y bueno inmediatamente por las referencias que nos hacían los testigos tratamos de localizar al vehículo responsable”, manifestó Fernando Sánchez González, secretario de seguridad en Tijuana.

Fue atropellado por defender a una mujer en Tijuana

El funcionario indicó que, gracias a las declaraciones de los testigos que se encontraban atrás del vehículo, se determinó que fue un hecho intencional, y aclaro que hasta el momento no tienen una línea de investigación que afirme se trataba de una pelea dentro del bar.

“Eso es solamente referencias que se hicieron en el momento pero no tenemos identificado como inicia la discusión o el pleito”, respondió a los señalamiento Sánchez González.

Asimismo, recordaron que dentro de este bar de la ciudad de Tijuana, han acontecido varios hechos violentos, por lo que planean reforzar la seguridad para evitar este tipo de actos violentos en la ciudad y así garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Familia exige justicia

Ismael Zazueta Gálvez salió junto a su hermano a un bar de la zona del río, pero sus familiares nunca imaginaron que sería la última vez que lo observarían con vida.

Acudieron a dicho lugar para buscar pasar un rato ameno con su prima, que estaba de visita en la ciudad y tenían la intención de llevarla a conocer algunos lugares.

De repente, señalan sus familiares, Ismael se percató de que una joven era golpeada por varios hombres en la entrada del lugar.

Por eso él y su hermano la ayudaron y la acompañaron hasta un estacionamiento, hasta donde llegaron los agresores, lo golpearon y le pasaron por encima con su auto causándole la muerte.





“Una persona con bastantes amigos, convivía mucho, se la pasaba con la familia, era muy querido, tanto en el seno familiar como con amigos de fuera, lo considero un guerrero, y me voy a quedar con esa imagen de que era un héroe”, expresó Jesús Enrique Zazueta Gálvez, hermano de Ismael.

Sus seres queridos enviaron un mensaje a los responsables, pues le arrebataron la vida a un joven y provocaron un terrible sufrimiento en una familia entera.

“No saben todo el daño que hicieron, no saben todo lo que afectaron, ustedes saben que lo hicieron, ustedes saben quiénes son, y exigimos justicia, no se vale que hayan hecho eso con todas las ventajas porque eso fue saña, se ensañaron con él, eso no es válido”, acusó otro de los familiares.

Hoy una pequeñita y su esposa lloran por la partida de un hombre inocente, que será recordado como una persona a la que no le gustaban las injusticias.