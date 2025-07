Nueve años de agresiones: El rostro de la violencia contra las mujeres en México

¡Alto a la violencia contra las mujeres en México! Durante nueve años, Carmen soportó violencia emocional, sexual y física por parte del hombre que alguna vez le prometió amor eterno. Aunque logró escapar junto con sus hijas, nunca pudo presentar una denuncia formal.

Hoy, como muchas mujeres en el país, sigue enfrentando el acoso de su agresor, mientras el sistema de justicia permanece como un lujo del cual no puede acceder.

Más allá de las cifras: Rostros de la violencia contra las mujeres

Desde el inicio de la relación, Carmen fue víctima de maltrato. Al principio, el control era psicológico: él la manipulaba diciéndole que, por su aspecto físico y por ser madre, nadie más la querría.

La violencia escaló con los años. Llegaba a casa alcoholizado y la obligaba a tener relaciones. “Me rompía mi ropa interior”, cuenta. Luego, vinieron los golpes. “Le reclamé por unos mensajes con otra mujer y me golpeó en la cara”.

Como ocurre con 9 de cada 10 mujeres que viven violencia, Carmen no denunció. Pero cuando intentó hacerlo, se topó con un laberinto burocrático.

“Me pedían hacer una predenuncia, luego ratificar en el Ministerio Público, y ahí me decían que no procedía porque ya había pasado mucho tiempo o porque no tenía marcas visibles”.

Cuando finalmente abrió los ojos y decidió escapar con sus hijas, se enfrentó al fallido sistema de #justicia



La impunidad es la regla en México: Violencia intrafamiliar persiste

Organizaciones como Intersecta y la Red Nacional de Refugios advierten que el 99% de los casos que sí llegan a denunciarse, no reciben una sentencia justa. “Muchos ni siquiera terminan en una carpeta de investigación”, señala Wendy Figueroa, directora de la Red.

Además de la falta de credibilidad, las mujeres deben cargar con la responsabilidad de probar la violencia. “Las autoridades muchas veces las hacen sentir miedo para que no sigan con el proceso”, explica Flor Rodríguez, directora de Repara Lumea.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de las Mujeres ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de 2015 a abril de este año, al menos 34 mil 715 mujeres, niñas y adolescentes han sido asesinadas.

Datos que parecen aislados, pero reflejan la crisis de seguridad que atraviesan las víctimas en sus propias casas, con sus propias parejas, quienes decían quererlas.

Han pasado cuatro años desde que Carmen escapó. Nunca hubo una denuncia formal, pero eso no detuvo a su agresor. Aún hoy, continúa acosándola. Ella sabe que lo más importante es mantenerse lejos, aunque la justicia no la haya acompañado.