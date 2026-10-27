Dejaron restos humanos en pleno Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa: Despliegan operativo y esto se sabe

Durante la mañana de este martes 27 de octubre, autoridades del municipio de Mazatlán, Sinaloa, confirmaron la localización de restos humanos en el edificio del Ayuntamiento de dicha localidad.

El hecho provocó que desplegaran un operativo, pues la cabeza humana estaba a las afueras de las instalaciones.

Esto dijeron las autoridades del macabro hallazgo.

Encuentran cabeza humana en Ayuntamiento de Mazaatlán

De acuerdo con los reportes de las autoridades en el lugar, la cabeza humana fue localizada a primera hora en el cruce de las calles Guillermo Nelson y 21 de Marzo, a unos pasos del Palacio Municipal.

El área fue acordonada por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa para evitar el paso y permitir los peritajes.

La #SSPSinaloa informa que, este martes 27 de octubre de 2026, sobre lo ocurrido en inmediaciones de las instalaciones del Ayuntamiento de Mazatlán, el Grupo Interinstitucional se desplegó de forma rápida para ofrecer seguridad a los trabajadores, así como las personas que acuden… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 27, 2026

¿Dónde estaba la cabeza humana encontrada en Ayuntamiento?

Agentes de investigación que atendieron el caso comentaron que el resto humano fue extraído del área cercana a la oficina de ingresos de las instalaciones municipales.

Las autoridades periciales procedieron con el levantamiento para trasladarlo al servicio forense y realizar los exámenes correspondientes.

Despliegan operativo de seguridad por hallazgo de restos

Tras el reporte, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que el Grupo Interinstitucional se desplegó de inmediato en el sector.

La intención del operativo fue brindar protección seguridad a los empleados del Ayuntamiento como a los ciudadanos que acudían a realizar trámites.

🚨Una c4beza humana fue localizada en las inmediaciones del ayuntamiento de Mazatlán la mañana de este martes en la zona centro del puerto.#AztecaAlMomento #NoticiasMazatlán pic.twitter.com/A5Shi5VmJ2 — TV Azteca Sinaloa (@AztecaSinaloa) October 27, 2026

Fiscalía de Sinaloa abre carpeta de investigación

La SSPSinaloa confirmó que se le dio aviso de los sucedido a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para que dé inicio a las investigaciones correspondientes.

Las fuerzas de seguridad investigarán cómo es que estos restos llegaron al lugar y dar con los responsables del hecho delictivo que provocó pánico entre los que pasaban por el lugar.

A pesar del impacto que causó la situación entre la población, las autoridades estatales comentaron que la situación en el lugar se encuentra bajo control y que las actividades en la zona centro del puerto se desarrollan con normalidad.