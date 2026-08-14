¿El precio del dólar se impone sobre el peso mexicano? Asi quedó hoy 14 de agosto 2026

Se mantiene estable y sin cambios. El precio del dólar estadounidense continúa sin muchas modificaciones para este viernes, alejándose cada vez más de los 18 pesos desde principios del mes. Te compartimos el tipo de cambio en México hoy 14 de agosto 2026.

Recuerda que el precio del dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

¿A cuánto está el dólar en México agosto 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.00 pesos la compra y se vende en $17.00 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este viernes 14 de agosto 2026.

Durante los últimos siete días, el dólar estadounidense experimentó una baja del 0,92%, al tiempo que su balance anual refleja un retroceso del 7,88%.

Precio del dólar en Tijuana hoy 14 de agosto 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.60 pesos la compra y en $16.90 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para agosto 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.45 pesos la compra y se vende a $13.29 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el segundo miércoles del octavo mes del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 14 de agosto 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este viernes 14 de agosto 2026 en 62 mil 640 pesos por unidad, registrando un importante aumento de 0.45% en comparación con su último cierre. Suma su tercer aumento consecutivo de la semana.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 063 mil 812 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo para este 14 de agosto 2026?

El precio del petróleo mostró un comportamiento mixto el viernes, pero se encaminaban a registrar ganancias semanales después de que Estados Unidos amenazara con un bloqueo naval indefinido contra Irán, lo que generó preocupación por posibles interrupciones en el suministro de crudo procedente de Oriente Medio.

