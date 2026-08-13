¡El dólar sigue debilitándose! Así amanece el tipo de cambio en México para este jueves 13 de agosto 2026

Se mantiene estable y sin cambios. El precio del dólar estadounidense continúa sin muchas modificaciones para este jueves, alejándose cada vez más de los 18 pesos desde principios del mes. Te compartimos el tipo de cambio en México hoy 13 de agosto 2026.

Recuerda que el precio del dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

¿A cuánto está el dólar en México agosto 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.00 pesos la compra y se vende en $17.84 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este jueves 13 de agosto 2026.

La moneda estadounidense fluctuó este jueves después de que una lectura generalmente benigna de la inflación al consumidor en Estados Unidos llevara a los operadores a reducir sus apuestas sobre una subida de tipos de interés en septiembre por parte de la Reserva Federal.

El precio del dólar en México sigue alejándose de los 18 pesos.|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 13 de agosto 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.60 pesos la compra y en $16.90 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para agosto 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.45 pesos la compra y se vende a $13.29 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el segundo miércoles del octavo mes del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

El dólar canadiense sigue arriba de los 13 pesos para la segunda semana de agosto 2026|BANCO AZTECA

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 13 de agosto 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este jueves 13 de agosto 2026 en 63 mil 694 pesos por unidad, registrando un importante aumento de 0.45% en comparación con su último cierre. Suma su tercer aumento consecutivo de la semana.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 083 mil 463 pesos por unidad.

Bitcoin continúa al alza por tercer día consecutivo en la semana|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo para este 13 de agosto 2026?

El precio del petróleo registró una caída para el penúltimo día de se la semana, ya que los inversionistas evaluaron las perspectivas de una menor demanda mundial este año y mayores reservas de crudo en Estados Unidos, aunque los precios encontraron apoyo en la falta de avances en las conversaciones sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado, y en las interrupciones del suministro.

