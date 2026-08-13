De los $17 a más de $30 pesos: Esto cuesta el kilo de tortilla en México durante agosto 2026

¿Saldrá más caro echarse unos taquitos? El precio del kilo de tortilla en México registró cambios importantes para el mes de agosto 2026, superando los $33 pesos en distintas regiones del país, lo que ha impactado el bolsillo de miles de familias mexicanas.

¿Cuánto cuesta el kilo de tortilla en México en agosto 2026?

A preparar la cartera. El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) compartió el costo del kilo de tortilla en distintas regiones de México para el octavo mes de este mismo año.



Puebla - $17.08 pesos el kilo

Tlaxcala - $18.00 pesos el kilo

Estado de México- $20.14 pesos el kilo

CDMX - $21.70 pesos el kilo

Aguascalientes - $22.33 pesos el kilo

Zacatecas - 22.50 pesos el kilo

San Luis Potosí - $26.00 pesos el kilo

Tabasco - $25.20 pesos el kilo

Querétaro - $27.00 pesos el kilo

Chihuahua - 26.00 pesos el kilo

Monterrey - $27.88 pesos el kilo

Guadalajara - $26.30 pesos el kilo

Nayarit - $30.00 pesos el kilo

Morelos - $26.67 pesos el kilo

Guanajuato - $23.00 pesos el kilo

Baja California Sur - $27.00 pesos el kilo

Quintana Roo - $30.00 pesos el kilo

Campeche - 28.25 pesos el kilo

Guerrero - $31.50 pesos el kilo

Coahuila de Zaragoza - $30.00 pesos el kilo

Tamaulipas - $31.00 pesos el kilo

Hermosillo - $33.00 pesos el kilo

Mexicali - $33.29 pesos el kilo

Atención mexicanos: Es importante aclarar que el precio de la tortilla dependerá de la zona y establecimiento al que acudas a comprar el producto, por lo que el precio podría subir o bajar en distintas zonas.

¿En qué estado es más caro el kilo de la tortilla en México?

El estado con el precio de la tortilla más caro continúa siendo Mexicali, ubicándose en los $33.00 pesos el kilo para el mes de agosto 2026; el costo registró una baja importante.

Estados en los que la tortilla supera los 30 pesos el kilo:



Guerrero - $31.50 pesos el kilo

Coahuila de Zaragoza - $30.00 pesos el kilo

Tamaulipas - $31.00 pesos el kilo

Hermosillo - $33.00 pesos el kilo

Mexicali - $33.00pesos el kilo

¿En qué regiones es más barato el kilo de tortilla en México?

Los estados con el precio de la tortilla más barato es Tlaxcala, ubicándose en $17.00pesos el kilo, a este le siguen:

