Así cerraron los mercados financieros: BMV y dólar hoy 14 de agosto de 2026

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) hoy presentó cambios al cierre de la jornada. Consulta aquí cómo quedaron los mercados financieros y el dólar en ventanilla en Banco Azteca.

Precio del dólar en Banco Azteca hoy 14 de agosto de 2026

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 14 de agosto de 2026 en $16.00 pesos la compra y en $17.79 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

¿Cómo cerró la BMV hoy 14 de agosto de 2026?

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC registró una baja de -0.66% con 64,397.45 puntos al cierre de hoy 14 de agosto de 2026.

¿Cómo cerró Wall Street hoy 14 de agosto de 2026?

El S&P 500 cerró a la baja el viernes, cayendo desde un máximo histórico y lastrado por Applied Materials, mientras los inversores asimilaban datos de ventas minoristas más débiles de lo esperado.

Materiales Aplicados (AMAT.O).

Las acciones cayeron un 5,1% después de que su optimista pronóstico trimestral no lograra impresionar a los inversores. Las acciones del fabricante de equipos para chips se han duplicado en 2026 debido a la fuerte demanda relacionada con la construcción de centros de datos de IA.

El índice S&P 500 bajó un 0,17% y cerró la sesión en 7.785,76 puntos. El Nasdaq bajó un 0,28% hasta los 26.729,16 puntos, mientras que el Dow Jones Industrial Average bajó un 0,20% hasta los 53.732,41 puntos.

Aunque el S&P 500 retrocedió desde su máximo histórico del jueves, las acciones al alza superaron en número a las que bajaron (.AD.SPX) en una proporción de 1,1 a 1.

El S&P 500 registró 15 nuevos máximos y un nuevo mínimo; el Nasdaq registró 85 nuevos máximos y 65 nuevos mínimos.

El volumen de negociación en las bolsas estadounidenses fue bajo, con 9.600 millones de acciones negociadas, en comparación con un promedio de 17.400 millones de acciones en las 20 sesiones anteriores.

Petróleo hoy 14 de agosto de 2026

Los futuros del petróleo crudo subieron más de 1 dólar por barril el viernes debido a los ataques a petroleros y a la falta de avances en un acuerdo de paz entre la administración Trump y los líderes de Irán.

Los futuros del Brent cerraron a 88,52 dólares el barril, con un alza de 1,45 dólares, o un 1.67%. Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos finalizaron a 82,40 dólares, con un alza de 1,15 dólares, o un 1.42%.

El Brent y el WTI se encaminaban a registrar ganancias semanales del 6,0% y el 5,4%, respectivamente.

Con información de Reuters

