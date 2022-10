Delitos disminuyeron 50.8% de 2019 a 2022 en la CDMX: Sheinbaum

El gran total de delitos en la Ciudad de México (CDMX) disminuyó 50.8 % en el periodo de enero a septiembre de 2022 comparado con el mismo periodo del año 2019, así lo informó la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo durante la presentación del informe de Incidencia Delictiva del mes de septiembre.

En el informe también se mencionó que los delitos que más disminuyeron en la capital son: el homicidio doloso con 51% de reducción, robo a transeúnte en vía pública con -35.6%, robo a transportista con -64.8% robo a vehículo con violencia con -62.5%, robo de vehículo sin violencia con -48.7% menos, robo a conductor con 66.4%, robo en el metro -60%, entre otros.

Durante el evento la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum también se congratuló de que tres alcaldías de la CDMX que se encontraban entre los 50 municipios más violentos del país ya no se encuentran en ese ranking, estas son Iztapalapa, Gustavo. A. Madero y Cuauhtémoc.

Recordó que la estrategia de seguridad que se sigue en la capital es de coordinación está basada en cuatro ejes y con ello se ha logrado alcanzar resultados positivos en la materia, aunque reconoció que aún falta por hacer.

“La ciudad es una muestra de que la estrategia por la paz es la correcta, estamos vamos por el camino correcto Y qué estamos construyendo una ciudad más segura y cada vez con mayor paz en cada una de las alcaldías de la Ciudad de México”. dijo la funcionaria.

Nuestros resultados en CDMX son fácilmente medibles: Harfuch

En el mismo evento, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch informó que en la actual administración se ha detenido a más de mil 800 presuntos delincuentes acusados de diversos delitos y se han desarticulado a 215 células delincuenciales.

Tan sólo en lo que va de 2022, puntualizó, se han realizado en la CDMX 900 cateos en los que se han capturado a 15 personas generadoras de violencia líderes de grupos delictivos.

Detalló también que esto se ha logrado en parte por el aumento en el número de policías en la ciudad pues si bien de diciembre de 2018, había 78,160 elementos, en 2022 se sumaron a este número 3500 efectivos más además de que sus salarios en estos 4 años se ha incrementado en en 45%.

Estamos conscientes que falta mucho por hacer y que aún tenemos retos por delante, sin embargo, hoy podemos ofrecer a la ciudadanía resultados tangibles y que son fácilmente medibles. Vamos a garantizar una ciudad segura y en paz con las condiciones para el libre ejercicio de sus derechos”.

“La Ciudad no es, ni será de ningún grupo criminal: Ernestina Godoy

Mientras tanto la Fiscal General de Justicia capitalina, Ernestina Godoy aseguró que la CDMX es una de las ciudades más seguras del mundo y advirtió que aquí no hay cabida para los delincuentes.

“Más allá del hackeos, conjeturas o ficciones, aquí presentamos hechos mes a mes y compromisos en el combate todas las manifestaciones criminales que afectan la seguridad y la tranquilidad de las familias en esta gran ciudad. No olvidar es clave, no olvidemos que el anterior gobierno negaba la existencia de bandas criminales o del delito, la negación era la estrategia de la política criminal del anterior gobierno, esa indolencia es ahí donde se permitió la actuación de grupos criminales, Pero esto se acabó. Reitero: la ciudad no es ni será de ningún grupo criminal, no es ni será zona de confort de ningún grupo criminal”, dijo Godoy Ramos.